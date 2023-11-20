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Рецепт уникальных пирожков и самого быстрого дрожжевого теста "Водолаз"

20 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Самый быстрый рецепт приготовления пирожков — видео
Домашние пирожки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этом рецепте используется очень быстрое тесто "Водолаз" или "Утопленник". Подходит для любой выпечки. Можно приготовить пироги или пирожки со сладкой или соленой начинкой. Тесто получается очень мягкое и воздушное. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится:

  • молоко теплое 250 г;
  • дрожжи сухие быстродействующие 5 г (или 15 г свежих дрожжей);
  • сливочное масло 40 г;
  • растительное масло 35 г;
  • соль 1 ч.л. без горки;
  • сахар 80-120 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • яйцо куриное 1 шт;
  • мука около 500 г.

Для начинки: 

  • сливы крупные 7-8 шт;
  • сахар 15 ч.л;
  • крахмал кукурузный 2 ч.л.

Для смазывания пирожков:

  • желток 1 шт;
  • молоко или вода 2 ч.л.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить дрожжи, 1 ст.л. сахара и несколько столовых ложек муки.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать и оставить в теплом месте на 5-10 минут для активации дрожжей. Если дрожжи активные, то они должны начать пениться.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйцо, сахар, ванильный сахар, соль мягкое сливочное масло. Перемешать и частями добавить муку, замешивая мягкое тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В конце добавить растительное мясо и хорошо вымесить тесто в течение 5 минут.

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Тесто в пакете. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать пакет растительным маслом, положить в него тесто. Положить пакет с тесто в миску с теплой водой. Оставить на 20-25 минут. Спустя это время тесто всплывет на поверхность

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Для для пирожков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить тесто на 15 частей (около 60 г каждая). Округлить каждую часть в шарик. Накрыть пищевой пленкой и оставить 5-10 минут.

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Сливы для начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать сливы на кусочки. Сахар смешать с крахмалом.

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Начинка для пирожка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Каждый шарик раскатать в лепешку, по центру положить сливы, посыпать 1 сахаром с крахмалом. Сформировать пирожок.

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Пирожок со сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить все пирожки на противень, выстеленный пергаментом. Накрыть полотенцем и оставить на 20-30 минут в теплом месте для того, чтобы тесто подошло. 

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Пирожок со сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать пирожки желтком с водой (молоком). 

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Пирожки в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 18-20 минут в духовке, заранее разогретой до 180 градусов. 

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Пирожок со сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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