Самый быстрый рецепт приготовления пирожков — видео

Рецепт уникальных пирожков и самого быстрого дрожжевого теста "Водолаз"
В этом рецепте используется очень быстрое тесто "Водолаз" или "Утопленник". Подходит для любой выпечки. Можно приготовить пироги или пирожки со сладкой или соленой начинкой. Тесто получается очень мягкое и воздушное.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- молоко теплое 250 г;
- дрожжи сухие быстродействующие 5 г (или 15 г свежих дрожжей);
- сливочное масло 40 г;
- растительное масло 35 г;
- соль 1 ч.л. без горки;
- сахар 80-120 г;
- ванильный сахар 10 г;
- яйцо куриное 1 шт;
- мука около 500 г.
Для начинки:
- сливы крупные 7-8 шт;
- сахар 15 ч.л;
- крахмал кукурузный 2 ч.л.
Для смазывания пирожков:
- желток 1 шт;
- молоко или вода 2 ч.л.
Способ приготовления
В теплое молоко добавить дрожжи, 1 ст.л. сахара и несколько столовых ложек муки.
Перемешать и оставить в теплом месте на 5-10 минут для активации дрожжей. Если дрожжи активные, то они должны начать пениться.
Добавить яйцо, сахар, ванильный сахар, соль мягкое сливочное масло. Перемешать и частями добавить муку, замешивая мягкое тесто.
В конце добавить растительное мясо и хорошо вымесить тесто в течение 5 минут.
Смазать пакет растительным маслом, положить в него тесто. Положить пакет с тесто в миску с теплой водой. Оставить на 20-25 минут. Спустя это время тесто всплывет на поверхность
Разделить тесто на 15 частей (около 60 г каждая). Округлить каждую часть в шарик. Накрыть пищевой пленкой и оставить 5-10 минут.
Нарезать сливы на кусочки. Сахар смешать с крахмалом.
Каждый шарик раскатать в лепешку, по центру положить сливы, посыпать 1 сахаром с крахмалом. Сформировать пирожок.
Выложить все пирожки на противень, выстеленный пергаментом. Накрыть полотенцем и оставить на 20-30 минут в теплом месте для того, чтобы тесто подошло.
Смазать пирожки желтком с водой (молоком).
Выпекать 18-20 минут в духовке, заранее разогретой до 180 градусов.
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