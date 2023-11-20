Самый быстрый рецепт приготовления пирожков — видео

Домашние пирожки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В этом рецепте используется очень быстрое тесто "Водолаз" или "Утопленник". Подходит для любой выпечки. Можно приготовить пироги или пирожки со сладкой или соленой начинкой. Тесто получается очень мягкое и воздушное.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

молоко теплое 250 г;

дрожжи сухие быстродействующие 5 г (или 15 г свежих дрожжей);

сливочное масло 40 г;

растительное масло 35 г;

соль 1 ч.л. без горки;

сахар 80-120 г;

ванильный сахар 10 г;

яйцо куриное 1 шт;

мука около 500 г.

Для начинки:

сливы крупные 7-8 шт;

сахар 15 ч.л;

крахмал кукурузный 2 ч.л.

Для смазывания пирожков:

желток 1 шт;

молоко или вода 2 ч.л.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить дрожжи, 1 ст.л. сахара и несколько столовых ложек муки.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать и оставить в теплом месте на 5-10 минут для активации дрожжей. Если дрожжи активные, то они должны начать пениться.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйцо, сахар, ванильный сахар, соль мягкое сливочное масло. Перемешать и частями добавить муку, замешивая мягкое тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В конце добавить растительное мясо и хорошо вымесить тесто в течение 5 минут.

Тесто в пакете. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать пакет растительным маслом, положить в него тесто. Положить пакет с тесто в миску с теплой водой. Оставить на 20-25 минут. Спустя это время тесто всплывет на поверхность

Для для пирожков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить тесто на 15 частей (около 60 г каждая). Округлить каждую часть в шарик. Накрыть пищевой пленкой и оставить 5-10 минут.

Сливы для начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать сливы на кусочки. Сахар смешать с крахмалом.

Начинка для пирожка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Каждый шарик раскатать в лепешку, по центру положить сливы, посыпать 1 сахаром с крахмалом. Сформировать пирожок.

Пирожок со сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить все пирожки на противень, выстеленный пергаментом. Накрыть полотенцем и оставить на 20-30 минут в теплом месте для того, чтобы тесто подошло.

Пирожок со сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать пирожки желтком с водой (молоком).

Пирожки в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 18-20 минут в духовке, заранее разогретой до 180 градусов.

Пирожок со сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также мы писали о рецепте домашних ролин с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

Раньше мы писали о рецепте вкусного домашнего хлеба на сковороде.