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Рецепт настоящих украинских пампушек

17 ноября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт пампушек — видео
Украинские пампушки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкуснейших украинских пампушек. Тесто получается нежное, как пух. Все будут просить этот рецепт, потому что это очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 300 мл теплого молока;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 2 ч. л. сухих дрожжей (7 г) или 21 г свежих;
  • 500 г пшеничной муки;
  • 10 г соли;
  • 1 яйцо комнатной температуры;
  • 40 г растопленного сливочного масла (теплого).

Для смазки:

  • 50 г сливочного масла;
  • 4 зубчика чеснока;
  • зелень укропа и петрушки по вкусу;
  • соль.

Способ приготовления

Сначала нужно к 300 мл теплого молока добавить столовую ложку сахара и 7 г сухих дрожжей. Все тщательно перемешать и оставить при комнатной температуре на 10-15 минут.

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Приготовление опары. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь можно замешивать тесто. В чашу миксера высыпаем 500 граммов пшеничной муки и 10 граммов соли.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем опару, одно яйцо комнатной температуры и 40 г теплого растопленного сливочного масла. Все тщательно перемешать и замесить тесто. Если вы замешиваете тесто руками, это нужно делать в течение 10-15 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Из теста делаем шарик, кладем в миску и оставляем в теплом месте на один час.

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Приготовление пампушек. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем нажимаем на тесто, чтобы вышел углекислый газ. Выкладываем на стол и разрезаем на 12 частей.

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Приготовление пампушек. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Формируем пампушки и выкладываем в форму для запекания.

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Пампушки под пленкой. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Накрываем пампушки, которые нужно предварительно смазать растительным маслом, пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 30 минут.

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Пампушки перед запеканием. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем смазываем пампушки яично-молочной массой.

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Сливочное масло, чеснок и зелень. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Запекаем пампушки при температуре 180 градусов в течение 20-22 минут.

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Пампушки и сливочное масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тем временем к мягкому сливочному маслу добавляем зелень и чеснок. Все тщательно перемешиваем.

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Готовые пампушки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Готовые пампушки смазываем сливочным маслом с чесноком и зеленью.

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