Все в шоке, какой вкусный салат — видео рецепт

Праздничный салат. Фото: Freepik

Этот рецепт салата просто идеальный для праздничного стола. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой, ваши гости точно оценят.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

куриная грудка 2 половинки;

яйца 5 шт;

огурец 1 большой;

лук зеленый пучек;

лук репчатый 1 шт;

сыр 200 гр;

майонез 3-4 ст.л. (или сметана);

соль;

перец.

Для маринада:

соль 0.5 ст.л;

сахар 2 ст.л;

уксус 3 ст.л. (яблочный);

вода 100 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук. Добавляем уксус, заливаем кипящей водой и оставляем мариноваться.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать куриную грудку на небольшие кубики.

Курица и лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К куриной грудке добавляем свежий огурец и отварные яйца.

Яйца и огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем маринованный лук и в самом конце натертый сыр.

Добавление тертого сыра. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все тщательно перемешать, добавить соль и заправить майонезом или сметаной.

Заправка для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такой салат получается очень вкусным и при этом сытным. Подавать можно в любой посуде.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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