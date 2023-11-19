Все в шоке, какой вкусный салат — видео рецепт

Рецепт вкусного салата "Идеал" – обязательно сохраните на праздники
Этот рецепт салата просто идеальный для праздничного стола. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой, ваши гости точно оценят.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- куриная грудка 2 половинки;
- яйца 5 шт;
- огурец 1 большой;
- лук зеленый пучек;
- лук репчатый 1 шт;
- сыр 200 гр;
- майонез 3-4 ст.л. (или сметана);
- соль;
- перец.
Для маринада:
- соль 0.5 ст.л;
- сахар 2 ст.л;
- уксус 3 ст.л. (яблочный);
- вода 100 мл.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук. Добавляем уксус, заливаем кипящей водой и оставляем мариноваться.
Далее нужно нарезать куриную грудку на небольшие кубики.
К куриной грудке добавляем свежий огурец и отварные яйца.
Добавляем маринованный лук и в самом конце натертый сыр.
Все тщательно перемешать, добавить соль и заправить майонезом или сметаной.
Такой салат получается очень вкусным и при этом сытным. Подавать можно в любой посуде.
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