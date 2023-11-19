Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт вкусного салата "Идеал" – обязательно сохраните на праздники arrow

Рецепт вкусного салата "Идеал" – обязательно сохраните на праздники

19 ноября 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Все в шоке, какой вкусный салат — видео рецепт
Праздничный салат. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт салата просто идеальный для праздничного стола. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой, ваши гости точно оценят. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • куриная грудка 2 половинки;
  • яйца 5 шт;
  • огурец 1 большой;
  • лук зеленый пучек;
  • лук репчатый 1 шт;
  • сыр 200 гр;
  • майонез 3-4 ст.л. (или сметана);
  • соль;
  • перец. 

Для маринада:

  • соль 0.5 ст.л;
  • сахар 2 ст.л;
  • уксус 3 ст.л. (яблочный);
  • вода 100 мл.

Способ приготовления 

Сначала нужно нарезать лук. Добавляем уксус, заливаем кипящей водой и оставляем мариноваться. 

null
Приготовление маринада. Фото: YouTube  @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать куриную грудку на небольшие кубики. 

null
Курица и лук. Фото: YouTube  @SmachnoProstoiDostupno

К куриной грудке добавляем свежий огурец и отварные яйца. 

null
Яйца и огурцы. Фото: YouTube  @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем маринованный лук и в самом конце натертый сыр. 

null
Добавление тертого сыра. Фото: YouTube  @SmachnoProstoiDostupno

Все тщательно перемешать, добавить соль и заправить майонезом или сметаной. 

null
Заправка для салата. Фото: YouTube  @SmachnoProstoiDostupno

Такой салат получается очень вкусным и при этом сытным. Подавать можно в любой посуде. 

null
Готовый салат. Фото: YouTube  @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы писали про рецепт вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также советуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме