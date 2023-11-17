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Рецепт шоколадной колбасы для детей с сухофруктами и орехами

17 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезные сладости для детей — видео рецепт
Шоколадная колбаса. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Лакомство родом из детства — в последнее время все вспомнили про шоколадную колбасу и стали готовить. Готовится очень просто и быстро, а получается очень вкусно. Побалуйте своих близких натуральными сладостями. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • жареный фундук 70 г;
  • печенье песочное шоколадное 180 г;
  • вяленая клюква 40 г;
  • вяленое манго 40 г;
  • сахар 50 г;
  • соль;
  • молоко 60 г;
  • какао 40 г;
  • сливочное масло 100 г;
  • сахарная пудра для оформления. 

Способ приготовления

Печенье измельчить в порошок, частично оставив кусочки. 

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Печенье для рецепта. Фото: YouTube @evadaren

Молоко  и сливочное масло подогреть. Орехи слегка измельчить в ступке.

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Измельченное печенье. Фото: YouTube @evadaren

Соединить в миске все ингредиенты, кроме пудры, и аккуратно перемешать. 

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Добавление сливочного масла. Фото: YouTube @evadaren

Выложить массу на доску застеленную пищевой пленкой и сформировать колбаску. 

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Приготовление шоколадной колбасы. Фото: YouTube @evadaren

Завернуть в пленку и отправить на пару часов или на ночь в холодильник. 

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Шоколадная колбаса. Фото: YouTube @evadaren

Готовую колбаску обвалять в сахарной пудре и при желании обвязать шпагатом.

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Шоколадная колбаса. Фото: YouTube @evadaren

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