Полезные сладости для детей — видео рецепт

Шоколадная колбаса. Фото: YouTube @evadaren

Лакомство родом из детства — в последнее время все вспомнили про шоколадную колбасу и стали готовить. Готовится очень просто и быстро, а получается очень вкусно. Побалуйте своих близких натуральными сладостями.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

жареный фундук 70 г;

печенье песочное шоколадное 180 г;

вяленая клюква 40 г;

вяленое манго 40 г;

сахар 50 г;

соль;

молоко 60 г;

какао 40 г;

сливочное масло 100 г;

сахарная пудра для оформления.

Способ приготовления

Печенье измельчить в порошок, частично оставив кусочки.

Печенье для рецепта. Фото: YouTube @evadaren

Молоко и сливочное масло подогреть. Орехи слегка измельчить в ступке.

Измельченное печенье. Фото: YouTube @evadaren

Соединить в миске все ингредиенты, кроме пудры, и аккуратно перемешать.

Добавление сливочного масла. Фото: YouTube @evadaren

Выложить массу на доску застеленную пищевой пленкой и сформировать колбаску.

Приготовление шоколадной колбасы. Фото: YouTube @evadaren

Завернуть в пленку и отправить на пару часов или на ночь в холодильник.

Шоколадная колбаса. Фото: YouTube @evadaren

Готовую колбаску обвалять в сахарной пудре и при желании обвязать шпагатом.

Шоколадная колбаса. Фото: YouTube @evadaren

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