Полезные сладости для детей — видео рецепт

Рецепт шоколадной колбасы для детей с сухофруктами и орехами
Лакомство родом из детства — в последнее время все вспомнили про шоколадную колбасу и стали готовить. Готовится очень просто и быстро, а получается очень вкусно. Побалуйте своих близких натуральными сладостями.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- жареный фундук 70 г;
- печенье песочное шоколадное 180 г;
- вяленая клюква 40 г;
- вяленое манго 40 г;
- сахар 50 г;
- соль;
- молоко 60 г;
- какао 40 г;
- сливочное масло 100 г;
- сахарная пудра для оформления.
Способ приготовления
Печенье измельчить в порошок, частично оставив кусочки.
Молоко и сливочное масло подогреть. Орехи слегка измельчить в ступке.
Соединить в миске все ингредиенты, кроме пудры, и аккуратно перемешать.
Выложить массу на доску застеленную пищевой пленкой и сформировать колбаску.
Завернуть в пленку и отправить на пару часов или на ночь в холодильник.
Готовую колбаску обвалять в сахарной пудре и при желании обвязать шпагатом.
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