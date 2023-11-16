Полезный и простой салат на праздник — видео рецепт

Рецепт салата со свеклой, апельсином и фетой
Рецепт прекрасного легкого салата, который получается очень свежий и сочный. Обязательно попробуйте приготовить и этот рецепт станет одним из любимых. Убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- свекла вареная (запеченная) 1 шт.;
- апельсин 1 шт.;
- фета 100 г;
- руккола 60 г;
- жареные тыквенные семечки 50 г.
Для заправки:
- растительное масло 5 ст.л.;
- горчица зернистая 3 ст.л.;
- мед 2 ст.л.;
- лимонный сок 2 ст.л.;
- соль;
- молотый черный перец.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать свеклу слайсами и выложить на блюдо.
Далее нужно добавить вымытую и высушенную рукколу.
Затем нужно очистить апельсин, нам понадобится только мякоть.
Сегментами нарезать в салат, а из остатка выдавить сок.
Осталось добавить ко всем ингредиентам сыр фета и заправить. Посыпать тыквенными семечками и можно подавать к столу.
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