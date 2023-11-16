Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт салата со свеклой, апельсином и фетой arrow

Рецепт салата со свеклой, апельсином и фетой

16 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезный и простой салат на праздник — видео рецепт
Салат со свеклой. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт прекрасного легкого салата, который получается очень свежий и сочный. Обязательно попробуйте приготовить и этот рецепт станет одним из любимых. Убедитесь в этом сами. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • свекла вареная (запеченная) 1 шт.;
  • апельсин 1 шт.;
  • фета 100 г;
  • руккола 60 г;
  • жареные тыквенные семечки 50 г. 

Для заправки:

  • растительное масло 5 ст.л.;
  • горчица зернистая 3 ст.л.;
  • мед 2 ст.л.;
  • лимонный сок 2 ст.л.;
  • соль;
  • молотый черный перец. 

Способ приготовления 

Сначала нужно нарезать свеклу слайсами и выложить на блюдо. 

null
Нарезання свекла. Фото: YouTube @evadaren

Далее нужно добавить вымытую и высушенную рукколу.  

null
Добавление рукколы. Фото: YouTube @evadaren

Затем нужно очистить апельсин, нам понадобится только мякоть. 

null
Добавление апельсина. Фото: YouTube @evadaren

Сегментами нарезать в салат, а из остатка выдавить сок.

null
Добавление сыра и заправки. Фото: YouTube @evadaren

Осталось добавить ко всем ингредиентам сыр фета и заправить. Посыпать тыквенными семечками и можно подавать к столу.

Ранее мы писали про рецепт вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также советуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме