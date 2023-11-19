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Рецепт правильных драников без яиц и муки за пять минут

19 ноября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный и простой рецепт драников — видео
Домашние драники. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

А вы знаете, что настоящие драники или деруны готовятся исключительно из картофеля и лука без добавления яиц и муки? Предлагаем вкусный и простой рецепт именно драников, а не картофельных оладьев. Чтобы драники не темнели при остывании, в них можно добавить кисломолочный продукт (сметану, например), но лучше всего кушать драники с пылу с жару, тогда они просто не успеют потемнеть.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • картофель 500 гр;
  • лук 1 шт. (около 175 гр);
  • соль;
  • сметана 1 ст.л;
  • растительное масло.

Способ приготовления 

Сначала необходимо натереть картофель на мелкой терке вместе с луком. Лук не дает сырому картофелю темнеть. 

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Натертый картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно посолить. По желанию можно добавить сметану, чтобы остывшие драники не темнели, но лучше просто скушать их горячими, в таком виде драники самые вкусные. 

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Натертый картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать лишней жидкости стечь через сито, оставив в таком положении минут на 5-10. 

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Жидкость из картофеля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жидкость слить, а осевший на дне миски крахмал добавить опять в картофель с луком. 

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Драники на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить на растительном масле на умеренном огне по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

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Жаренные драники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовые драники выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. 

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Драники со сметаной. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать со сметаной или другими соусами по желанию.

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Текстура драников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт гораздо проще, чем рецепт драников.

Также мы писали о рецепте оригинального блюда из фарша вместо котлет.

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