Очень вкусный и простой рецепт драников — видео

Домашние драники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

А вы знаете, что настоящие драники или деруны готовятся исключительно из картофеля и лука без добавления яиц и муки? Предлагаем вкусный и простой рецепт именно драников, а не картофельных оладьев. Чтобы драники не темнели при остывании, в них можно добавить кисломолочный продукт (сметану, например), но лучше всего кушать драники с пылу с жару, тогда они просто не успеют потемнеть.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

картофель 500 гр;

лук 1 шт. (около 175 гр);

соль;

сметана 1 ст.л;

растительное масло.

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть картофель на мелкой терке вместе с луком. Лук не дает сырому картофелю темнеть.

Натертый картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно посолить. По желанию можно добавить сметану, чтобы остывшие драники не темнели, но лучше просто скушать их горячими, в таком виде драники самые вкусные.

Натертый картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать лишней жидкости стечь через сито, оставив в таком положении минут на 5-10.

Жидкость из картофеля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жидкость слить, а осевший на дне миски крахмал добавить опять в картофель с луком.

Драники на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить на растительном масле на умеренном огне по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Жаренные драники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовые драники выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Драники со сметаной. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать со сметаной или другими соусами по желанию.

Текстура драников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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