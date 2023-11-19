Очень вкусный и простой рецепт драников — видео

Рецепт правильных драников без яиц и муки за пять минут
А вы знаете, что настоящие драники или деруны готовятся исключительно из картофеля и лука без добавления яиц и муки? Предлагаем вкусный и простой рецепт именно драников, а не картофельных оладьев. Чтобы драники не темнели при остывании, в них можно добавить кисломолочный продукт (сметану, например), но лучше всего кушать драники с пылу с жару, тогда они просто не успеют потемнеть.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- картофель 500 гр;
- лук 1 шт. (около 175 гр);
- соль;
- сметана 1 ст.л;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сначала необходимо натереть картофель на мелкой терке вместе с луком. Лук не дает сырому картофелю темнеть.
Далее нужно посолить. По желанию можно добавить сметану, чтобы остывшие драники не темнели, но лучше просто скушать их горячими, в таком виде драники самые вкусные.
Дать лишней жидкости стечь через сито, оставив в таком положении минут на 5-10.
Жидкость слить, а осевший на дне миски крахмал добавить опять в картофель с луком.
Жарить на растительном масле на умеренном огне по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Готовые драники выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
Подавать со сметаной или другими соусами по желанию.
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