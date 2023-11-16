Фантастический рецепт невероятного теста для пирожков — видео

Рецепт пирожков, которые тают во рту — невероятное тесто
Фантастический рецепт любимого, невероятного, универсального теста. Эта выпечка просто тает в руках, а еще вы узнаете, как приготовить очень быструю вкусную начинку из яблок.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная жизнь.
Вам понадобится:
- яблоки 700 г;
- сахар 4 ст. л.;
- сок лимона 2 ст. л..
Для опары:
- сахар 1 ст. л.;
- мука 2 ст. л.;
- кипяток 150 мл;
- кефир 150 мл;
- сода 1/3 ч. л.;
- дрожжи 20 г.
Для теста:
- яйцо;
- сахар 130 г;
- соль 1 ч. л.;
- ванилин 1 г или пакетик ванильного сахара;
- масло 100 мл;
- мука 500 г (количество может немного отличаться в зависимости от влажности муки).
Для корочки:
- яйцо + 1 ст. л. молока или воды.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить начинку. Для этого на крупной терке измельчаем яблоки.
Яблоки перекладываем на разогретую сковороду, добавляем сахар и две ложки сока лимона. Все перемешать и тушить в течение нескольких минут.
Далее добавляем кусок сливочного масла. Начинка готова. Теперь подготовим тесто. В миску добавляем столовую ложку сахара, две столовые ложки муки. Все залить крутым кипятком и быстро перемешать.
Оставляем постоять на 2-3 минуты. Далее вливаем кефир. К полученной смеси добавляем дрожжи. Все тщательно перемешать и оставить на 15 минут. Также добавляем щепотку соды.
К опаре добавляем одно яйцо, соль, сахар и ванилин. Также добавляем рафинированное растительное масло. Всыпаем муку, это нужно сделать постепенно.
Далее начинаем вымешивать тесто в течение 5-7 минут.
Накрываем тесто и оставляем. Перекладываем его на стол. Присыпаем все мукой.
Формируем из теста батон и распределяем на части. Даем отдохнуть несколько минут.
Начинаем формировать пирожки. Перекладываем их на пергамент и даем отдохнуть 30-40 минут, затем смазываем яичной смесью.
Выпекать в предварительно разогретой духовке, на среднем уровне при 180 градусах, режим верх–низ 15-20 минут.
Также мы писали о рецепте домашних ролин с грибами из лаваша от украинской хозяйки.
Раньше мы писали о рецепте вкусного домашнего хлеба на сковороде.
Читайте Новини.LIVE!