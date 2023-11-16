Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт пирожков, которые тают во рту — невероятное тесто arrow

Рецепт пирожков, которые тают во рту — невероятное тесто

16 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Фантастический рецепт невероятного теста для пирожков — видео
Пирожки с яблоками. Фото: YouTube @Smahnezitty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Фантастический рецепт любимого, невероятного, универсального теста. Эта выпечка просто тает в руках, а еще вы узнаете, как приготовить очень быструю вкусную начинку из яблок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная жизнь.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яблоки 700 г;
  • сахар 4 ст. л.;
  • сок лимона 2 ст. л..

Для опары:

  • сахар 1 ст. л.;
  • мука 2 ст. л.;
  • кипяток 150 мл;
  • кефир 150 мл;
  • сода 1/3 ч. л.;
  • дрожжи 20 г.

Для теста:

  • яйцо;
  • сахар 130 г;
  • соль 1 ч. л.;
  • ванилин 1 г или пакетик ванильного сахара;
  • масло 100 мл;
  • мука 500 г (количество может немного отличаться в зависимости от влажности муки).

Для корочки:

  • яйцо + 1 ст. л. молока или воды.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить начинку. Для этого на крупной терке измельчаем яблоки.

null
Приготовление начинки. Фото: YouTube @Smahnezitty

Яблоки перекладываем на разогретую сковороду, добавляем сахар и две ложки сока лимона. Все перемешать и тушить в течение нескольких минут.

null
Яблоки на сковороде. Фото: YouTube @Smahnezitty

Далее добавляем кусок сливочного масла. Начинка готова. Теперь подготовим тесто. В миску добавляем столовую ложку сахара, две столовые ложки муки. Все залить крутым кипятком и быстро перемешать.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @Smahnezitty

Оставляем постоять на 2-3 минуты. Далее вливаем кефир. К полученной смеси добавляем дрожжи. Все тщательно перемешать и оставить на 15 минут. Также добавляем щепотку соды.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @Smahnezitty

К опаре добавляем одно яйцо, соль, сахар и ванилин. Также добавляем рафинированное растительное масло. Всыпаем муку, это нужно сделать постепенно.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @Smahnezitty

Далее начинаем вымешивать тесто в течение 5-7 минут.

null
Тесто для пирожков. Фото: YouTube @Smahnezitty

Накрываем тесто и оставляем. Перекладываем его на стол. Присыпаем все мукой.

null
Приготовление пирожков. Фото: YouTube @Smahnezitty

Формируем из теста батон и распределяем на части. Даем отдохнуть несколько минут.

null
Пирожки на пергаменте. Фото: YouTube @Smahnezitty

Начинаем формировать пирожки. Перекладываем их на пергамент и даем отдохнуть 30-40 минут, затем смазываем яичной смесью.

null
Пирожки с яблоками. Фото: YouTube @Smahnezitty

Выпекать в предварительно разогретой духовке, на среднем уровне при 180 градусах, режим верх–низ 15-20 минут.

null
Пирожки с яблоками. Фото: YouTube @Smahnezitty

Также мы писали о рецепте домашних ролин с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

Раньше мы писали о рецепте вкусного домашнего хлеба на сковороде.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме