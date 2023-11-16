Рецепт простого и вкусного торта — видео

Рецепт нежнейшего блинного торта со сметанной заливкой и вишней
Невероятно вкусный и красивый десерт, вы просто обязаны его попробовать. Для основы понадобятся блины на ряженке. Но вы можете взять свой любимый рецепт блинов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- ряженка 750 г;
- сливки 10% 300 мл;
- мука пшеничная 300 г;
- масло растительное 3 ст. л.;
- соль;
- сахар 2-3 ст. л.;
- сода 1 ч. л.;
- какао 50 г;
- сковорода диаметром 24 см.
Для приготовления крема:
- сметана 20% 650 г;
- желатин 20 г;
- сахарная пудра 150 г;
- молоко 150 мл;
- ванильный экстракт 1 ч. л.;
- вишня без косточек (можно замороженные) 400 г;
- сахар 3-4 ст. л.;
- крахмал 1 ст. л.;
- черный шоколад для украшения.
Способ приготовления
Теплую ряженку смешать с содой, солью и сахаром и оставить на 15 мин. Добавить муку, какао и тщательно размешать, добавить закипающие сливки и ещё раз тщательно размешать венчиком.
Последним этапом вмешать масло. Если есть время, дать постоять еще 10-15 мин. Выпекать на хорошо разогретой сковороде.
Вишню проварить 15 минуут с сахаром. Крахмал смешать с парой столовых ложек воды и вылить в вишню. Проварить до загустения пару минут и убрать с огня. В кастрюлю налить молоко и добавить желатин, размешать и дать настояться 10-15 мин.
Смешать венчиком сметану и сахарную пудру, добавить ваниль. Молоко с желатином прогреть на среднем огне до растворения (не кипятить!) и аккуратно вмешать в сметанный крем.
Теперь начинаем собирать торт. Берем разъемную форму диаметром 19 см, по бортику выкладываем ацетатную пленку.
На дно кладем блинчик и смазываем парой столовых ложек крема. Далее в центр каждого блинчика кладем 2-3 ст. л. крема и 1 ст. л. вишни.
Свернув мешочком, укладываем по всему диаметру формы. Формируем быстро и аккуратно.
На верхушки плотно уложенных мешочков выкладываем остаток вишни и выливаем остаток крема.
Отправляем в холодильник до застывания на 3-4 часа, в идеале — на ночь.
Выкладываем торт на блюдо и украшаем натертым на мелкой терке шоколадом.
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