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Рецепт нежнейшего блинного торта со сметанной заливкой и вишней

16 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт простого и вкусного торта — видео
Блинный торт. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Невероятно вкусный и красивый десерт, вы просто обязаны его попробовать. Для основы понадобятся блины на ряженке. Но вы можете взять свой любимый рецепт блинов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится: 

  • ряженка 750 г;
  • сливки 10% 300 мл;
  • мука пшеничная 300 г;
  • масло растительное 3 ст. л.;
  • соль;
  • сахар 2-3 ст. л.;
  • сода 1 ч. л.;
  • какао 50 г;
  • сковорода диаметром 24 см. 

Для приготовления крема:

  • сметана 20% 650 г;
  • желатин 20 г;
  • сахарная пудра 150 г;
  • молоко 150 мл;
  • ванильный экстракт 1 ч. л.;
  • вишня без косточек (можно замороженные) 400 г;
  • сахар 3-4 ст. л.;
  • крахмал 1 ст. л.;
  • черный шоколад для украшения. 

Способ приготовления

Теплую ряженку смешать с содой, солью и сахаром и оставить на 15 мин. Добавить муку, какао и тщательно размешать, добавить закипающие сливки и ещё раз тщательно размешать венчиком. 

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Блины для торта. Фото: YouTube @evadaren

Последним этапом вмешать масло. Если есть время, дать постоять еще 10-15 мин. Выпекать на хорошо разогретой сковороде.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @evadaren

Вишню проварить 15 минуут с сахаром. Крахмал смешать с парой столовых ложек воды и вылить в вишню. Проварить до загустения пару минут и убрать с огня. В кастрюлю налить молоко и добавить желатин, размешать и дать настояться 10-15 мин.

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Крем для торта. Фото: YouTube @evadaren

Смешать венчиком сметану и сахарную пудру, добавить ваниль. Молоко с желатином прогреть на среднем огне до растворения (не кипятить!) и аккуратно вмешать в сметанный крем.

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Блин с вишней и кремом. Фото: YouTube @evadaren

Теперь начинаем собирать торт. Берем разъемную форму диаметром 19 см, по бортику выкладываем ацетатную пленку.

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Вишня и крем. Фото: YouTube @evadaren

На дно кладем блинчик и смазываем парой столовых ложек крема. Далее в центр каждого блинчика кладем 2-3 ст. л. крема и 1 ст. л. вишни. 

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Вишня для торта. Фото: YouTube @evadaren

Свернув мешочком, укладываем по всему диаметру формы. Формируем быстро и аккуратно.

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Крем для торта. Фото: YouTube @evadaren

На верхушки плотно уложенных мешочков выкладываем остаток вишни и выливаем остаток крема. 

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Торт из блинов. Фото: YouTube @evadaren

Отправляем в холодильник до застывания на 3-4 часа, в идеале — на ночь.

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Кусочек торта. Фото: YouTube @evadaren

Выкладываем торт на блюдо и украшаем натертым на мелкой терке шоколадом.

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