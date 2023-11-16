Очень удачный рецепт моркови по-корейски — видео

Морковь по-корейски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт хрустящей морковки по-корейски. Она получается такая же, как и на рынке. Сочная, чесночная и очень ароматная, обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

морковь 750 г (уже очищенная);

чеснок 5 зубчиков;

небольшая луковица;

красный острый перец 1 ч.л.;

соль 1 ч.л. без горки;

кориандр 1 ч.л. (лучше брать в зернах и измельчать самостоятельно в кофемолке, так намного ароматнее получается);

сахар 1,5-2 ч.л. (в зависимости от сладости моркови);

уксус 6% 1 ст.л;

растительное рафинированное масло 75 мл.

Способ приготовления

Натереть морковь на терку для корейской морковки. Добавить сахар и соль, хорошо перемешать.

Натертая морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Под действием сахара и соли морковь пустит сок, его можно слить, но лучше оставить, так морковка более сочная.

Морковь и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезать произвольно и обжарить на растительном масле до золотистости.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук не добавляется в саму морковь, а используется лишь для того, чтобы ароматизировать растительное масло.

Жареный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Собрать морковь в горку, сделать небольшое углубление, в него высыпать красный острый перец, кориандр, залить очень горячим растительным маслом (лук заранее убрать).

Добавление чеснока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Под действием высокой температуры специи лучше раскроют свой аромат. Рекомендую брать кориандр в зернах и измельчить любым удобным для вас способом. Поверьте, так он намного ароматнее, чем уже измельченная пыль, которая продается в пакетиках.

Морковь по-корейски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить измельченный чеснок и уксус, перемешать, поставить в холодильник до полного охлаждения минимум на 4 часа.

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