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Рецепт вкуснейшей ленивой запеканки из картофеля

15 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Ленивый барский дерун.— видео рецепт
Картофельная запеканка. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт — нечто среднее между картофельным пирогом и дерунами. Готовится просто, но при этом получается очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

  • 1 кг картофеля;
  • 2 яйца;
  • 2 ст.л. муки;
  • 0,5 ч.л. куркумы;
  • 1 луковица;
  • 2 зубка чеснока;
  • соль, перец по вкусу;
  • приправы по желанию.

Начинка (на противень):

  • 300 г шампиньонов;
  • 500 г фарша;
  • 2 луковицы;
  • 70 мл масла;
  • соль;
  • перец.

Для подливки:

  • 1 луковица;
  • 3-4 шт. шампиньонов;
  • 2-3 ст.л. сметаны;
  • 1-2 ст.л. муки;
  • 200 мл молока;
  • соль;
  • перец;
  • вода.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть картошку. Это можно сделать любым удобным способом.

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Натертый картофель. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

К картофелю добавляем тертый чеснок и лук.

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Добавление яиц и специй. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На один килограмм картофеля добавляем 2 яйца и две столовых ложки муки.

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Картофельная смесь. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Добавляем специи и соль. Для хорошего цвета можно добавить куркуму. Все тщательно перемешать.

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Нарезанный картофель. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Застилаем противень пергаментом, смазываем маслом.

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Грибы на сковороде. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Выкладываем картофельную массу на противень. Запекать дерун при температуре 180 градусов в течение 1 часа.

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Добавление сливок. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь приготовим начинку. Для этого мелко нарезаем лук и отправляем на сковороду.

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Добавление фарша. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Нарезаем шампиньоны и мелко нарезаем, добавляем к луку.

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Добавление сливок. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На вторую сковороду перекладываем половину начинки.

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Добавление начинки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На одну сковороду добавляем фарш, тщательно все перемешать.

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Добавление сыра. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На вторую сковороду добавляем смесь из муки, молока и сметаны.

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Готовая запеканка. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тем временем достаем картофельный дерун и кладем сверху начинку с шампиньонами и фаршем. Сверху натираем твердый сыр. Ставим в духовку, пока не растопится сыр.

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Запеканка с подливкой. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Достаем дерун и подаем с грибной подливкой. Получается очень вкусно.

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде — очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящего картофеля. Этот рецепт гораздо проще, чем рецепт дерунов.

Также мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по карпатскому рецепту.

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