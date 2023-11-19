Рецепт майонеза на молоке — видео

Рецепт домашнего майонеза на обычном молоке
Для этого майонеза не нужны яйца. Несколько советов и у вас на столе вкусный соус, который подойдет для приготовления салатов или других блюд.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Для приготовления майонеза на молоке понадобится:
- молоко 150 мл;
- масло 300 гр;
- соль 0,5 ч.л;
- сахар 1 ч.л;
- горчица 1 ч.л;
- уксус виноват 6% 2 ст.л;
- перец черный молотый по вкусу.
Способ приготовления
В чашу блендера выливаем 150 мл молока, оно должно быть пастеризованное или кипяченое.
Вливаем 300 г растительного масла и перемещаем блендер на самое дно.
Начинаем сбивать, постепенно нужно двигаться блендером вверх.
Далее добавляем одну чайную ложку сахара, полчайной ложки соли, одну чайную ложку горчицы, две столовые ложки уксуса и молотый черный перец. Уксус можно заменить на сок лимона.
Еще раз все перебиваем в течение 15-30 секунд. Такой майонез всегда получается густым и с приятной консистенцией.
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