Рецепт майонеза на молоке — видео

Домашний майонез. Фото: YouTube @UkraineFood

Для этого майонеза не нужны яйца. Несколько советов и у вас на столе вкусный соус, который подойдет для приготовления салатов или других блюд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Для приготовления майонеза на молоке понадобится:

молоко 150 мл;

масло 300 гр;

соль 0,5 ч.л;

сахар 1 ч.л;

горчица 1 ч.л;

уксус виноват 6% 2 ст.л;

перец черный молотый по вкусу.

Способ приготовления

В чашу блендера выливаем 150 мл молока, оно должно быть пастеризованное или кипяченое.

Молоко и растительное масло. Фото: YouTube @UkraineFood

Вливаем 300 г растительного масла и перемещаем блендер на самое дно.

Приготовление майонеза. Фото: YouTube @UkraineFood

Начинаем сбивать, постепенно нужно двигаться блендером вверх.

Приготовление майонеза. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее добавляем одну чайную ложку сахара, полчайной ложки соли, одну чайную ложку горчицы, две столовые ложки уксуса и молотый черный перец. Уксус можно заменить на сок лимона.

Готовый майонез. Фото: YouTube @UkraineFood

Еще раз все перебиваем в течение 15-30 секунд. Такой майонез всегда получается густым и с приятной консистенцией.

Раньше мы публиковали рецепты разных аджиков. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее при приготовлении борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или к супу и рагу, а кое-кто ест ее прямо со свежим хлебом.