Рецепт домашнего майонеза — видео

Домашний майонез. Фото: YouTube @UkraineFood

Вы узнаете, как приготовить идеальный домашний майонез без лишних слов. Такой домашний соус пригодится при приготовлении салатов и других блюд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится для майонеза на куриных яйцах:

масло 250 г;

яйцо 1 шт.;

соль 0,5 ч.л.;

сахар 1 ч.л.;

горчица 1 ч.л.;

уксус винный 6% 1 ст.л.;

перец черный молотый по вкусу.

Для приготовления майонеза на перепелиных яйцах:

яйца перепелиные 5 шт.;

масло оливковое 250 г;

соль 0,5 ч.л.;

сахар 1 ч.л.;

горчица кроткая 1 ч.л. (можно и без);

уксус винный 6% 1 ст.л;

перец черный молотый по вкусу.

Способ приготовления

Сначала одно куриное яйцо отправляем в чашу блендера.

Растительное масло. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавляем растительное масло. Оно играет очень важную роль в приготовлении майонеза.

Приготовление майонеза. Фото: YouTube @UkraineFood

Все сбиваем блендером, его нужно погрузить на самое дно. Не поднимаем блендер, пока не увидим, что майонез начинает формироваться. По несколько сантиметров постепенно поднимаем блендер.

Приготовление майонеза. Фото: YouTube @UkraineFood

Масло и яйцо должны быть одной температуры — или комнатной, или все из холодильника. Тогда у вас получится майонез хорошей консистенции.

Готовый майонез. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее добавляем одну чайную ложку сахара, полчайной ложки соли, одну чайную ложку горчицы, столовую ложку уксуса и молотый черный перец. Еще раз все перебиваем в течение 15-30 секунд.

Рецепт майонеза на перепелиных яйцах

В чашу блендера кладем 5 перепелиных яиц. Они должны быть свежими.

Перепилиные яйца. Фото: YouTube @UkraineFood

Сразу добавляем все специи, одну чайную ложку сахара, немного молотого перца, одну столовую ложку винного уксуса или сок лимона, полчайной ложки соли и одну чайную ложку ласковой горчицы.

Приготовление майонеза. Фото: YouTube @UkraineFood

Масло пока не добавляем. Блендером все взбиваем в течение 1-2 минут. Когда появилась пена, постепенно добавляем растительное масло.

Приготовление майонеза. Фото: YouTube @UkraineFood

Блендер удерживаем на дне. Когда нижний слой загустел, начинаем постепенно поднимать блендер.

Готовый майонез. Фото: YouTube @UkraineFood

Если масса не густеет, можно добавить еще одно яйцо.

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