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Рецепт домашнего майонеза на куриных и перепелиных яйцах

18 ноября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт домашнего майонеза — видео
Домашний майонез. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вы узнаете, как приготовить идеальный домашний майонез без лишних слов. Такой домашний соус пригодится при приготовлении салатов и других блюд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится для майонеза на куриных яйцах:

  • масло 250 г;
  • яйцо 1 шт.;
  • соль 0,5 ч.л.;
  • сахар 1 ч.л.;
  • горчица 1 ч.л.;
  • уксус винный 6% 1 ст.л.;
  • перец черный молотый по вкусу.

Для приготовления майонеза на перепелиных яйцах:

  • яйца перепелиные 5 шт.;
  • масло оливковое 250 г;
  • соль 0,5 ч.л.;
  • сахар 1 ч.л.;
  • горчица кроткая 1 ч.л. (можно и без);
  • уксус винный 6% 1 ст.л;
  • перец черный молотый по вкусу.

Способ приготовления

Сначала одно куриное яйцо отправляем в чашу блендера.

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Растительное масло. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавляем растительное масло. Оно играет очень важную роль в приготовлении майонеза.

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Приготовление майонеза. Фото: YouTube @UkraineFood

Все сбиваем блендером, его нужно погрузить на самое дно. Не поднимаем блендер, пока не увидим, что майонез начинает формироваться. По несколько сантиметров постепенно поднимаем блендер.

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Приготовление майонеза. Фото: YouTube @UkraineFood

Масло и яйцо должны быть одной температуры — или комнатной, или все из холодильника. Тогда у вас получится майонез хорошей консистенции.

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Готовый майонез. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее добавляем одну чайную ложку сахара, полчайной ложки соли, одну чайную ложку горчицы, столовую ложку уксуса и молотый черный перец. Еще раз все перебиваем в течение 15-30 секунд.

Рецепт майонеза на перепелиных яйцах

В чашу блендера кладем 5 перепелиных яиц. Они должны быть свежими.

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Перепилиные яйца. Фото: YouTube @UkraineFood

Сразу добавляем все специи, одну чайную ложку сахара, немного молотого перца, одну столовую ложку винного уксуса или сок лимона, полчайной ложки соли и одну чайную ложку ласковой горчицы.

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Приготовление майонеза. Фото: YouTube @UkraineFood

Масло пока не добавляем. Блендером все взбиваем в течение 1-2 минут. Когда появилась пена, постепенно добавляем растительное масло.

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Приготовление майонеза. Фото: YouTube @UkraineFood

Блендер удерживаем на дне. Когда нижний слой загустел, начинаем постепенно поднимать блендер.

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Готовый майонез. Фото: YouTube @UkraineFood

Если масса не густеет, можно добавить еще одно яйцо.

Раньше мы публиковали рецепты разных аджик. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее при приготовлении борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или к супу и рагу, а кое-кто ест ее прямо со свежим хлебом.

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