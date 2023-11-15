Лучший рецепт теста для пельменей — видео

Домашние пельмени. Фото: Freepik

Рецепт пельменного теста с горячей водой и растительным маслом. Вам очень понравится работать с этим тестом, оно очень эластичное, не рвется, не разваривается, хорошо лепится и прекрасно переносит заморозку. Пельмени получаются очень вкусными и сочными. Не бойтесь добавлять немного воды в фарш, чтобы сделать его сочнее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мука пшеничная просеянная 500 г (3 ст. объемом 250 мл + 1 ст.л.);

вода горячая 70-75 градусов 250 мл;

яйцо 1 шт. (небольшое);

соль 1 ч.л. без горки;

растительное масло 25 г (3 ст.л).

Для начинки:

фарш 550 г (говядина + свинина);

лук 200 г;

сало 30 г (по желанию, если мясо постное);

вода 70-80 г (смотрите по консистенции фарша);

соль 1 ч.л. без горки;

черный перец.

Способ приготовления

В муку добавить соль, яйцо и растительное масло. Перемешать. Сдвинуть яйцо немного к краю миски, чтобы оно не сварилось. Залить муку горячей водой, замесить тесто сначала ложкой, а потом рукой.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если видите небольшие вкрапления сварившегося желтка, ничего страшного, они разойдутся при дальнейшем вымешивании теста. Вымешиваем тесто 7 минут до полной однородности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто не липнет ни к рукам, ни к поверхности, поэтому дополнительно муку можно не добавлять. Накрыть тесто полотенцем и дать ему отдохнуть 20-30 минут.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подготовить начинку, смолоть мясо, сало, лук. Посолить, поперчить и добавить воду.

Фарш для пельменей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взять часть теста весом 120 г, раскатать ее по размеру пельменницы, хорошо посыпать мукой ту сторону теста, которую будете выкладывать на пельменницу, чтобы готовые пельмени хорошо отходили от пельменницы.

Приготовление пельменей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить фарш в ячейки. Смотрите, чтобы фарш не попадал на тесто вокруг ячеек, так пельмени хорошо слепятся.

Приготовление пельменей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать часть теста весом 80 г, накрыть пельменницу, прокатать хорошо скалкой. Остатки теста кладем под полотенце, чтобы они не заветривались, их можно использовать повторно.

Готовые пельмени. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовые пельмени отвариваем в подсоленной воде с лавровым листом, горошинами черного перца и луком. Отвариваем 3 минуты после того, как они всплывут. Подавать со сливочным маслом.

Из этого количества получается 5 пельменниц или 185 пельменей. Готовые пельмени выложить на посыпанную мукой поверхность и заморозить.

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