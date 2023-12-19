Эти советы помогут узнать, настоящая ли красная икра

Красная икра. Фото: Freepik

В канун новогодних праздников все больше людей идут в супермаркет за красной икрой. Но многие знают, что встречаются недобросовестные производители, которые под видом красной икры могут продавать совсем другой продукт. Как отличить настоящую красную икру от подделки.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Красную икру научились подделывать очень искусно. Но этот простой способ позволит безошибочно определить имитацию.

Как опередить настоящая ли красная икра

Для того чтобы опередить настоящая ли красная икра, нужно в две чашки налить горячую воду. Если в воду добавить не настоящую красную икру и оставить на время, можно заметить, что она начнет растворяться в воде.

Красная икра. Фото: Freepik

А вот если икра не растворится, при этом вода остается прозрачной, а на поверхности появляются капельки жира, это также свидетельствует о том, что икра не настоящая.

Красная икра. Фото: Freepik

Если добавить в воду настоящую икру, за счет большого количества белка, в воде сразу же образуются белые хлопья.

Это самый простой способ определить доставшаяся вам настоящая икра или всего лишь подделка.

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