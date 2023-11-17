Мягкие булочки, как пух — видео рецепт

Булки к чаю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Это рецепт очень вкусных и мягких, воздушных булочек. Готовится очень просто, при этом выпечка получается очень пышной. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

молоко теплое 200 г;

сахар 110 г;

ванильный сахар 20 г;

соль 1 ч. л. без горки;

яйцо 1 шт.;

сливочное масло 70 г;

мука около 400-450 г;

дрожжи сухие быстродействующие 5 г;

желток и немного молока для смазывания булочек.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить сухие дрожжи, немного сахара и муки из общего количества. Хорошо перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 10-20 минут. За это время опара должна хорошо подрасти.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сахар, соль, ванильный сахар, яйцо. Перемешать. Частями добавить муку, замешивая мягкое и эластичное тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В конце добавить сливочное масло комнатной температуры, вмешать его в тесто. Вымесить тесто до однородности в течение 10 минут.

Тесто для булочек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте приблизительно на 1 час, чтобы оно подошло.

Приготовление булочек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обмять тесто. Разделить на 9 частей весом около 90 г каждая. Округлить каждую часть в шарик. Выложить в форму, смазанную сливочным маслом.

Булочки из теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Размер формы 23 см на 23 см. Накрыть пищевой пленкой и дать булочкам подойти. Время растойки булочек зависит от температуры в помещении и может занять от 30 до 60 минут.

Булочки перед запеканием. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень аккуратно смазать булочки желтком, смешанным с молоком, чтобы не осадить булочки. Выпекать около 18-20 минут в заранее прогретой до 180 духовке.

Готовые булки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовые булочки переложить на решетку и дать остыть до комнатной температуры.

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