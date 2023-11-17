Мягкие булочки, как пух — видео рецепт

Простой рецепт мягких булочек к чаю
Это рецепт очень вкусных и мягких, воздушных булочек. Готовится очень просто, при этом выпечка получается очень пышной. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- молоко теплое 200 г;
- сахар 110 г;
- ванильный сахар 20 г;
- соль 1 ч. л. без горки;
- яйцо 1 шт.;
- сливочное масло 70 г;
- мука около 400-450 г;
- дрожжи сухие быстродействующие 5 г;
- желток и немного молока для смазывания булочек.
Способ приготовления
В теплое молоко добавить сухие дрожжи, немного сахара и муки из общего количества. Хорошо перемешать.
Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 10-20 минут. За это время опара должна хорошо подрасти.
Добавить сахар, соль, ванильный сахар, яйцо. Перемешать. Частями добавить муку, замешивая мягкое и эластичное тесто.
В конце добавить сливочное масло комнатной температуры, вмешать его в тесто. Вымесить тесто до однородности в течение 10 минут.
Положить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте приблизительно на 1 час, чтобы оно подошло.
Обмять тесто. Разделить на 9 частей весом около 90 г каждая. Округлить каждую часть в шарик. Выложить в форму, смазанную сливочным маслом.
Размер формы 23 см на 23 см. Накрыть пищевой пленкой и дать булочкам подойти. Время растойки булочек зависит от температуры в помещении и может занять от 30 до 60 минут.
Очень аккуратно смазать булочки желтком, смешанным с молоком, чтобы не осадить булочки. Выпекать около 18-20 минут в заранее прогретой до 180 духовке.
Готовые булочки переложить на решетку и дать остыть до комнатной температуры.
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