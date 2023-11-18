Бюджетный рецепт домашнего хлеба — видео

Простой рецепт чиабатты — хлеб без замеса в домашних условиях
Чиабатта — очень вкусный, ароматный итальянский хлеб. Этот вид хлеба не требует замеса, поэтому рецепт в домашних условиях простой и не требует специальных кухонных девайсов. В результате получается очень вкусная чиабатта с мягким мякишем, характерными крупными порами и хрустящей корочкой снаружи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мука пшеничная 425 г;
- вода комнатной температуры 325 мл;
- соль 8 гр (1 ч.л. с горкой);
- дрожжи сухие 3 г (1 ч.л.);
- оливковое или растительное масло 42 мл.
Способ приготовления
В воду всыпаем дрожжи и оставим на 1 минуты, чтобы они разошлись. Перемешаем, добавим соль, оливковое масло.
Частями просеем муку, замешивая жидкое и липкое тесто без комков муки. Емкость смажем оливковым маслом, выложим тесто, плотно накроем пленкой или крышкой.
Лучше использовать квадратную форму, если есть. Даем подойти в течение 30 минут при комнатной температуре (23-24 градуса).
Тесто для чиабатты не обминают, его аккуратно складывают. Для этого руки смачиваем водой, поднимаем край теста и кладем его наверх, так делаем со всех сторон, всего 4 раза.
Снова накрываем пленкой и оставляем подходить еще на 30 минут. Складываем тесто второй раз. Всего тесто нужно сложить 4 раза каждые 30 минут.
После четвертого складывания накрываем емкость пленкой и оставляем подходить на 2 часа.
Перекладываем тесто на поверхность, щедро припыленную мукой.
Руки присыпаем мукой, берем одну половину теста и накрываем ее второй. Тесто разделяем на две части вдоль.
Перекладываем тесто на полотенце, припыленное щедро мукой, формируя для него "колыбелку". Тесто для чиабатты жидкое, чтобы оно не расплылось, его нужно ограничить по бокам.
Для этого можно положить бутылки или контейнеры из-под яиц. Также можно использовать прямоугольную форму для этой цели, в нее положить полотенце и сверху накрыть тоже полотенцем. Оставить тесто подходить на 20 минут.
Заранее прогреваем духовку и два противня до 220 градусов. Один противень — для запекания чиабатты, второй — для создания пара внутри духовки, желательно, чтобы он тоже был большим.
Чиабатту аккуратно перекладываем на пергамент, присыпанный мукой той стороной, которая лежала на полотенце. Именно благодаря полотенцу чиабатта и получает свой характерный рисунок.
Во второй раскаленный противень выливаем кипяток (100 мл). На основном противне выпекаем чиабатту в течение 10 минут с паром. Если вода полностью не испарилась за это время, то вынимаем его из духовки. Выпекаем чиабатту еще 15-20 минут, ориентируясь на свою духовку и степень румяности чиабатты. Готовой чиабатте даем остыть минут 15-20.
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