Бюджетный рецепт домашнего хлеба — видео

Домашний хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чиабатта — очень вкусный, ароматный итальянский хлеб. Этот вид хлеба не требует замеса, поэтому рецепт в домашних условиях простой и не требует специальных кухонных девайсов. В результате получается очень вкусная чиабатта с мягким мякишем, характерными крупными порами и хрустящей корочкой снаружи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мука пшеничная 425 г;

вода комнатной температуры 325 мл;

соль 8 гр (1 ч.л. с горкой);

дрожжи сухие 3 г (1 ч.л.);

оливковое или растительное масло 42 мл.

Способ приготовления

В воду всыпаем дрожжи и оставим на 1 минуты, чтобы они разошлись. Перемешаем, добавим соль, оливковое масло.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Частями просеем муку, замешивая жидкое и липкое тесто без комков муки. Емкость смажем оливковым маслом, выложим тесто, плотно накроем пленкой или крышкой.

Дрожжи для теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лучше использовать квадратную форму, если есть. Даем подойти в течение 30 минут при комнатной температуре (23-24 градуса).

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто для чиабатты не обминают, его аккуратно складывают. Для этого руки смачиваем водой, поднимаем край теста и кладем его наверх, так делаем со всех сторон, всего 4 раза.

Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Снова накрываем пленкой и оставляем подходить еще на 30 минут. Складываем тесто второй раз. Всего тесто нужно сложить 4 раза каждые 30 минут.

Тесто в тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

После четвертого складывания накрываем емкость пленкой и оставляем подходить на 2 часа.

Тесто для хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекладываем тесто на поверхность, щедро припыленную мукой.

Тесто для хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Руки присыпаем мукой, берем одну половину теста и накрываем ее второй. Тесто разделяем на две части вдоль.

Две части теста для хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекладываем тесто на полотенце, припыленное щедро мукой, формируя для него "колыбелку". Тесто для чиабатты жидкое, чтобы оно не расплылось, его нужно ограничить по бокам.

Мука на полотенце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для этого можно положить бутылки или контейнеры из-под яиц. Также можно использовать прямоугольную форму для этой цели, в нее положить полотенце и сверху накрыть тоже полотенцем. Оставить тесто подходить на 20 минут.

Тесто для хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заранее прогреваем духовку и два противня до 220 градусов. Один противень — для запекания чиабатты, второй — для создания пара внутри духовки, желательно, чтобы он тоже был большим.

Перекладывание теста на противень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чиабатту аккуратно перекладываем на пергамент, присыпанный мукой той стороной, которая лежала на полотенце. Именно благодаря полотенцу чиабатта и получает свой характерный рисунок.

Готовая чиабатта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Во второй раскаленный противень выливаем кипяток (100 мл). На основном противне выпекаем чиабатту в течение 10 минут с паром. Если вода полностью не испарилась за это время, то вынимаем его из духовки. Выпекаем чиабатту еще 15-20 минут, ориентируясь на свою духовку и степень румяности чиабатты. Готовой чиабатте даем остыть минут 15-20.

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