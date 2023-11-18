Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Простой рецепт чиабатты — хлеб без замеса в домашних условиях arrow

Простой рецепт чиабатты — хлеб без замеса в домашних условиях

18 ноября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный рецепт домашнего хлеба — видео
Домашний хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Чиабатта — очень вкусный, ароматный итальянский хлеб. Этот вид хлеба не требует замеса, поэтому рецепт в домашних условиях простой и не требует специальных кухонных девайсов. В результате получается очень вкусная чиабатта с мягким мякишем, характерными крупными порами и хрустящей корочкой снаружи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • мука пшеничная 425 г;
  • вода комнатной температуры 325 мл;
  • соль 8 гр (1 ч.л. с горкой);
  • дрожжи сухие 3 г (1 ч.л.);
  • оливковое или растительное масло 42 мл. 

Способ приготовления 

В воду всыпаем дрожжи и оставим на 1 минуты, чтобы они разошлись. Перемешаем, добавим соль, оливковое масло.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Частями просеем муку, замешивая жидкое и липкое тесто без комков муки. Емкость смажем оливковым маслом, выложим тесто, плотно накроем пленкой или крышкой. 

null
Дрожжи для теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лучше использовать квадратную форму, если есть. Даем подойти в течение 30 минут при комнатной температуре (23-24 градуса).

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто для чиабатты не обминают, его аккуратно складывают. Для этого руки смачиваем водой, поднимаем край теста и кладем его наверх, так делаем со всех сторон, всего 4 раза. 

null
Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Снова накрываем пленкой и оставляем подходить еще на 30 минут. Складываем тесто второй раз. Всего тесто нужно сложить 4 раза каждые 30 минут. 

null
Тесто в тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

После четвертого складывания накрываем емкость пленкой и оставляем подходить на 2 часа. 

null
Тесто для хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекладываем тесто на поверхность, щедро припыленную мукой. 

null
Тесто для хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Руки присыпаем мукой, берем одну половину теста и накрываем ее второй. Тесто разделяем на две части вдоль. 

null
Две части теста для хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекладываем тесто на полотенце, припыленное щедро мукой, формируя для него "колыбелку". Тесто для чиабатты жидкое, чтобы оно не расплылось, его нужно ограничить по бокам. 

null
Мука на полотенце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для этого можно положить бутылки или контейнеры из-под яиц. Также можно использовать прямоугольную форму для этой цели, в нее положить полотенце и сверху накрыть тоже полотенцем. Оставить тесто подходить на 20 минут.

null
Тесто для хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заранее прогреваем духовку и два противня до 220 градусов. Один противень — для запекания чиабатты, второй — для создания пара внутри духовки, желательно, чтобы он тоже был большим. 

null
Перекладывание теста на противень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чиабатту аккуратно перекладываем на пергамент, присыпанный мукой той стороной, которая лежала на полотенце. Именно благодаря полотенцу чиабатта и получает свой характерный рисунок. 

null
Готовая чиабатта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Во второй раскаленный противень выливаем кипяток (100 мл). На основном противне выпекаем чиабатту в течение 10 минут с паром. Если вода полностью не испарилась за это время, то вынимаем его из духовки. Выпекаем чиабатту еще 15-20 минут, ориентируясь на свою духовку и степень румяности чиабатты. Готовой чиабатте даем остыть минут 15-20. 

Также мы писали о рецепте домашних роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

Ранее мы писали про рецепт домашнего вкусного хлеба на сковороде. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Актуальное по теме