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Простые советы, как вырастить зеленый лук в домашних условиях — три лучших способа

27 декабря 2023 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Выращивание лука намного проще, чем кажется — видео
Зеленый лук. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

В зимний период выращивание зеленого лука у себя дома очень актуально, ведь это целый кладезь витаминов и к тому же он очень вкусный. В магазинах он стоит дорого, при этом в отличии от другой зелени, зеленый лук невозможно заготовить в морозильной камере. Предлагаем вам ознакомиться с простыми советами по выращиванию зеленого лука. 

Об этом рассказали на YouTube канале Зелена Планета

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Выращивание лука в полиэтиленовых пакетах 

Для этого способа понадобятся пакеты. Насыпаем в пакет любой наполнитель, например опилки, туалетную бумагу, обычную бумагу или обычную землю для рассады. 

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Пакет с опилками. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Для выращивания необходимо выбрать не крупный лук. Наполнитель можно замочить предварительно или насыпать в пакет, а затем добавить воды. 

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Лук в опилках. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Затем помещаем лук в наполнитель корешками вниз. Пакт завязывать не нужно, поскольку должен быть доступ к воздуху. 

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Зеленый лук. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Через три дня лук уже прорастет, можно собрать урожай и через неделю. Грунт или наполнитель можно использовать многократно. 

Выращивание лука в пластиковой бутылки 

Для этого способа необходимо взять пластиковую бутылку и отрезать ее на две части. 

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Пластиковая бутылка. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

В бутылку добавляем наполнитель или грунт, и садим корешком вниз. Также грунт можно заменить на обычную воду, но тогда лук получится не такой питательный. 

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Лук в бутылке. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Через несколько дней вы увидите, как лук растет. Благодаря высокой бутылке, лук будет вырастать ровным и высоким. 

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Зеленый лук. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Выращивание лука в ящике или горшке 

Наполняем ящик наполнителем или грунтом. Садим луковицы корешком вниз. 

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Земля для лука. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Грунт должен быть влажным, тогда лук будет хорошо и быстро расти. 

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Зеленый лук. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

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