Выращивание лука намного проще, чем кажется — видео

Зеленый лук. Фото: Freepik

В зимний период выращивание зеленого лука у себя дома очень актуально, ведь это целый кладезь витаминов и к тому же он очень вкусный. В магазинах он стоит дорого, при этом в отличии от другой зелени, зеленый лук невозможно заготовить в морозильной камере. Предлагаем вам ознакомиться с простыми советами по выращиванию зеленого лука.

Об этом рассказали на YouTube канале Зелена Планета.

Читайте также:

Выращивание лука в полиэтиленовых пакетах

Для этого способа понадобятся пакеты. Насыпаем в пакет любой наполнитель, например опилки, туалетную бумагу, обычную бумагу или обычную землю для рассады.

Пакет с опилками. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Для выращивания необходимо выбрать не крупный лук. Наполнитель можно замочить предварительно или насыпать в пакет, а затем добавить воды.

Лук в опилках. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Затем помещаем лук в наполнитель корешками вниз. Пакт завязывать не нужно, поскольку должен быть доступ к воздуху.

Зеленый лук. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Через три дня лук уже прорастет, можно собрать урожай и через неделю. Грунт или наполнитель можно использовать многократно.

Выращивание лука в пластиковой бутылки

Для этого способа необходимо взять пластиковую бутылку и отрезать ее на две части.

Пластиковая бутылка. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

В бутылку добавляем наполнитель или грунт, и садим корешком вниз. Также грунт можно заменить на обычную воду, но тогда лук получится не такой питательный.

Лук в бутылке. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Через несколько дней вы увидите, как лук растет. Благодаря высокой бутылке, лук будет вырастать ровным и высоким.

Зеленый лук. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Выращивание лука в ящике или горшке

Наполняем ящик наполнителем или грунтом. Садим луковицы корешком вниз.

Земля для лука. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Грунт должен быть влажным, тогда лук будет хорошо и быстро расти.

Зеленый лук. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Ранее мы писали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

Узнайте чем полезна морковь по-корейски — кому нельзя ее есть.

Также советуем ознакомиться с информацией о сушеном чесноке — польза и вред для организма.