Выращивание лука намного проще, чем кажется — видео

Простые советы, как вырастить зеленый лук в домашних условиях — три лучших способа
В зимний период выращивание зеленого лука у себя дома очень актуально, ведь это целый кладезь витаминов и к тому же он очень вкусный. В магазинах он стоит дорого, при этом в отличии от другой зелени, зеленый лук невозможно заготовить в морозильной камере. Предлагаем вам ознакомиться с простыми советами по выращиванию зеленого лука.
Об этом рассказали на YouTube канале Зелена Планета.
Выращивание лука в полиэтиленовых пакетах
Для этого способа понадобятся пакеты. Насыпаем в пакет любой наполнитель, например опилки, туалетную бумагу, обычную бумагу или обычную землю для рассады.
Для выращивания необходимо выбрать не крупный лук. Наполнитель можно замочить предварительно или насыпать в пакет, а затем добавить воды.
Затем помещаем лук в наполнитель корешками вниз. Пакт завязывать не нужно, поскольку должен быть доступ к воздуху.
Через три дня лук уже прорастет, можно собрать урожай и через неделю. Грунт или наполнитель можно использовать многократно.
Выращивание лука в пластиковой бутылки
Для этого способа необходимо взять пластиковую бутылку и отрезать ее на две части.
В бутылку добавляем наполнитель или грунт, и садим корешком вниз. Также грунт можно заменить на обычную воду, но тогда лук получится не такой питательный.
Через несколько дней вы увидите, как лук растет. Благодаря высокой бутылке, лук будет вырастать ровным и высоким.
Выращивание лука в ящике или горшке
Наполняем ящик наполнителем или грунтом. Садим луковицы корешком вниз.
Грунт должен быть влажным, тогда лук будет хорошо и быстро расти.
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