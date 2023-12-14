Вредно ли есть много соли

Соль и продукты. Фото: Freepik

На сегодняшний день очень много продуктов содержит соль. В связи с этим очень часто человек переедает соль. Но она не так вредна, а даже полезная, главное знать меру.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Суточная норма соли для человека составляет 5 грамм. Но среднестатистический современный человек съедает в сутки в среднем 8 грамм и более. Соль в ограниченном количестве полезна, поскольку она содержит натрий хлор, который участвует в работе надпочечников и пищеварительной системы.

Ложка соли. Фото: Freepik

Но полезная соль должна содержать большое количество микроэлементов. Как правило соль добывают в карьерах или на дне морского дна. Именно те минералы, которые содержатся в соли, наш организм должен получать.

Как не переборщить с солью в рационе

Если вы покупаете большое количество продуктов из переработанного мяса, тогда в рационе следует оставить половину чайной ложки соли. Поскольку в промышленных продуктах, как правило, содержится много соли, точное ее количество невозможно подсчитать.

Не солить еду в процессе приготовления

Например, когда вы варите соль, сначала она добавляется при приготовлении бульона, затем вы солите овощи. Поскольку соль поглощается продуктами во время варки, таким образом вы посолите блюдо. Поэтому солить еду лучше уже в готовом виде.

Как выбрать соль

Один из самых полезных видов соли — морская соль. Но необходимо внимательно читать этикетку, действительно ли соль морская. Морская соль должна быть в крупных гранулах, которую дома нужно перемолоть.

Гималайская соль

Такая соль очень полезная, но следует обратить внимание на то, что настоящая гималайская соль не должна красить воду. Если такое происходит, в таком случае это не настоящая гималайская соль, следовательно в ней нет тех полезных свойств, которые должны быть.

Гималайская соль. Фото: Freepik

Можно ли отказаться от соли

Есть особенности работы организма, например, проблемы с выработкой соляной кислоты или проблемы с надпочечниками, в таком случае организму требуется еще больше соли. Если отказаться от соли полностью, организм не сможет получать важные элементы. Также пару крупинок соли помогут улучшить пищеварение при пониженной кислотности кислотности.

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