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Пицца за 10 минут на сковороде — тесто без майонеза и сметаны

18 ноября 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Самый идеальный и быстрый рецепт пиццы — видео
Домашняя пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем самый простой и быстрый рецепт пиццы на сковороде всего за 10 минут. Этот рецепт теста готовится без сметаны и майонеза, его можно тонко раскатать, а по вкусу оно максимально похоже на настоящее классическое дрожжевое тесто для пиццы в духовке. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится (на одну пиццу диаметром 26-28 см): 

  • мука 60 г;
  • вода 40-35 г;
  • разрыхлитель 1.4 ч.л.;
  • соль 1.4 ч.л.;
  • сахар 1.4 ч.л.

Для начинки: 

  • кетчуп или томатный соус 2-3 ст.л.;
  • колбаса или мясо 50 г;
  • сыр 50 г;
  • лук;
  • маринованный огурец 1 шт.

Способ приготовления 

Чтобы сделать быстрое тесто для пиццы на сковороде, смешаем муку, сахар, соль, разрыхлитель, добавим воду, быстро замешиваем достаточно мягкое и эластичное тесто. 

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Мука для теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даем ему отдохнуть 3-5 минут, пока нарежем начинку.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В качестве начинки можно использовать любые ингредиенты, которые вы больше любите, или которые есть в холодильнике.  В этом рецепте колбаса, сыр, маринованный огурец и лук. 

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезаем мелким кубиком, колбасу соломкой, маринованный огурец полукольцами, сыр натираем на терке.

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Нарезанная колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто раскатываем в основу диаметром 26-28 см, выкладываем на хорошо прогретую сковороду, выпекаем с одной стороны в течение 1 минуты. 

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Корж для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем переворачиваем, смазываем обжаренную сторону томатным соусом, выкладываем начинку, посыпаем сверху сыром. 

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Начинка для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрываем крышкой и выпекаем около 3-5 минут, пока сыр не расплавится. 

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Готовая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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