Самый идеальный и быстрый рецепт пиццы — видео

Домашняя пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Предлагаем самый простой и быстрый рецепт пиццы на сковороде всего за 10 минут. Этот рецепт теста готовится без сметаны и майонеза, его можно тонко раскатать, а по вкусу оно максимально похоже на настоящее классическое дрожжевое тесто для пиццы в духовке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится (на одну пиццу диаметром 26-28 см):

мука 60 г;

вода 40-35 г;

разрыхлитель 1.4 ч.л.;

соль 1.4 ч.л.;

сахар 1.4 ч.л.

Для начинки:

кетчуп или томатный соус 2-3 ст.л.;

колбаса или мясо 50 г;

сыр 50 г;

лук;

маринованный огурец 1 шт.

Способ приготовления

Чтобы сделать быстрое тесто для пиццы на сковороде, смешаем муку, сахар, соль, разрыхлитель, добавим воду, быстро замешиваем достаточно мягкое и эластичное тесто.

Мука для теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даем ему отдохнуть 3-5 минут, пока нарежем начинку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В качестве начинки можно использовать любые ингредиенты, которые вы больше любите, или которые есть в холодильнике. В этом рецепте колбаса, сыр, маринованный огурец и лук.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезаем мелким кубиком, колбасу соломкой, маринованный огурец полукольцами, сыр натираем на терке.

Нарезанная колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто раскатываем в основу диаметром 26-28 см, выкладываем на хорошо прогретую сковороду, выпекаем с одной стороны в течение 1 минуты.

Корж для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем переворачиваем, смазываем обжаренную сторону томатным соусом, выкладываем начинку, посыпаем сверху сыром.

Начинка для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрываем крышкой и выпекаем около 3-5 минут, пока сыр не расплавится.

Готовая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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