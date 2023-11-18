Самый идеальный и быстрый рецепт пиццы — видео

Пицца за 10 минут на сковороде — тесто без майонеза и сметаны
Предлагаем самый простой и быстрый рецепт пиццы на сковороде всего за 10 минут. Этот рецепт теста готовится без сметаны и майонеза, его можно тонко раскатать, а по вкусу оно максимально похоже на настоящее классическое дрожжевое тесто для пиццы в духовке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится (на одну пиццу диаметром 26-28 см):
- мука 60 г;
- вода 40-35 г;
- разрыхлитель 1.4 ч.л.;
- соль 1.4 ч.л.;
- сахар 1.4 ч.л.
Для начинки:
- кетчуп или томатный соус 2-3 ст.л.;
- колбаса или мясо 50 г;
- сыр 50 г;
- лук;
- маринованный огурец 1 шт.
Способ приготовления
Чтобы сделать быстрое тесто для пиццы на сковороде, смешаем муку, сахар, соль, разрыхлитель, добавим воду, быстро замешиваем достаточно мягкое и эластичное тесто.
Даем ему отдохнуть 3-5 минут, пока нарежем начинку.
В качестве начинки можно использовать любые ингредиенты, которые вы больше любите, или которые есть в холодильнике. В этом рецепте колбаса, сыр, маринованный огурец и лук.
Лук нарезаем мелким кубиком, колбасу соломкой, маринованный огурец полукольцами, сыр натираем на терке.
Тесто раскатываем в основу диаметром 26-28 см, выкладываем на хорошо прогретую сковороду, выпекаем с одной стороны в течение 1 минуты.
Затем переворачиваем, смазываем обжаренную сторону томатным соусом, выкладываем начинку, посыпаем сверху сыром.
Накрываем крышкой и выпекаем около 3-5 минут, пока сыр не расплавится.
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