Факты про пекинскую капусту о которых вы не знали

Особенности пекинской капусты – польза и вред
Зимний период это, как правило, сезон пекинской капусты. Ею обычно заменяют листья салата, также она широко используется в приготовлении салатов и различных блюд. Но поскольку пекинская капуста появилась на наших прилавках не так давно, мало кто знает о том, чем же на самом деле она полезна.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Пекинская капуста не так давно появилась на наших прилавках. Пекинская капуста прибыла к нам из Китая, позже она начала распространяться в Японии и Корее. Эта капуста стала такой популярной, что ее выращивают уже и украинские фермеры.
Пекинская капуста понравилась всем за ее нежный и сочный вкус. Листья этого овоща используют в приготовлении различных блюд. Особая польза отмечается при употреблении в сыром виде, поскольку таким образом сохранятся все витамины.
Чем полезна пекинская капуста
Пекинская капуста является одним из полезных овощей. Кроме нежных вкусовых качеств она содержит в себе большое количество полезных веществ.
Пекинская капуста богата содержанием:
- селена;
- натрия;
- цинка;
- железа;
- фосфора;
- натрия;
- кальция;
- фолиевой кислоты;
- никотиновой кислоты;
- калия;
- витамины группы В;
- витамина К;
- витамина С.
Пекинская капуста благотворно влияет на зрение, особенно в ночное время и хорошо влияет на свертываемость крови. Не стоит также забывать о том, что содержит аминокислоты и органические кислоты. Она из немногих овощей содержит в своем составе лимонную кислоту, все эти элементы делают пекинскую капусту не только вкусным продуктом, но и добавляют ей целебные свойства.
В Китае пекинскую капусту активно используют для укрепления иммунной системы организма. За счет того, что в ней содержится большее количество аскорбиновой кислоты, это позволяет ей оказывать сопротивление различным инфекциям.
Также активное применение она нашла при лечении различных язв и сердечно-сосудистой системы. Она очищает организм от повышенного холестерина, полезна при сахарном диабете и хроническом гастрите.
Этот овощ входит в число продуктов, которые позволяют бороться с анемией и авитаминоза. Она также оказывает полезное воздействие на эндокринную систему и профилактику онкологических заболеваний и способна уменьшать старение кожи.
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