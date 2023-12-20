Факты про пекинскую капусту о которых вы не знали

Пекинская капуста. Фото: Freepik

Зимний период это, как правило, сезон пекинской капусты. Ею обычно заменяют листья салата, также она широко используется в приготовлении салатов и различных блюд. Но поскольку пекинская капуста появилась на наших прилавках не так давно, мало кто знает о том, чем же на самом деле она полезна.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Пекинская капуста не так давно появилась на наших прилавках. Пекинская капуста прибыла к нам из Китая, позже она начала распространяться в Японии и Корее. Эта капуста стала такой популярной, что ее выращивают уже и украинские фермеры.

Пекинская капуста понравилась всем за ее нежный и сочный вкус. Листья этого овоща используют в приготовлении различных блюд. Особая польза отмечается при употреблении в сыром виде, поскольку таким образом сохранятся все витамины.

Чем полезна пекинская капуста

Пекинская капуста является одним из полезных овощей. Кроме нежных вкусовых качеств она содержит в себе большое количество полезных веществ.

Пекинская капуста богата содержанием:

селена;

натрия;

цинка;

железа;

фосфора;

натрия;

кальция;

фолиевой кислоты;

никотиновой кислоты;

калия;

витамины группы В;

витамина К;

витамина С.

Пекинская капуста. Фото: Freepik

Пекинская капуста благотворно влияет на зрение, особенно в ночное время и хорошо влияет на свертываемость крови. Не стоит также забывать о том, что содержит аминокислоты и органические кислоты. Она из немногих овощей содержит в своем составе лимонную кислоту, все эти элементы делают пекинскую капусту не только вкусным продуктом, но и добавляют ей целебные свойства.

В Китае пекинскую капусту активно используют для укрепления иммунной системы организма. За счет того, что в ней содержится большее количество аскорбиновой кислоты, это позволяет ей оказывать сопротивление различным инфекциям.

Пекинская капуста. Фото: Freepik

Также активное применение она нашла при лечении различных язв и сердечно-сосудистой системы. Она очищает организм от повышенного холестерина, полезна при сахарном диабете и хроническом гастрите.

Этот овощ входит в число продуктов, которые позволяют бороться с анемией и авитаминоза. Она также оказывает полезное воздействие на эндокринную систему и профилактику онкологических заболеваний и способна уменьшать старение кожи.

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