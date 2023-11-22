Полезна ли корица на самом деле для здоровья

Вот что будет с организмом, если каждый день съедать щепотку корицы
Корица — самая пахнущая и манящая специя. Она есть практически у каждой хозяйки дома, а на полках магазинов практически вся выпечка с корицей. Но какими же на самом деле свойствами обладает эта специя?
Об этом рассказали Новини.LIVE.
Откуда берется корица?
Корицу привозят из теплых стран, а именно из тропиков, поскольку именно в таком климате она растет. Самым большим поставщиком этой специи является родина корицы — Шри-Ланка.
Корица — это дерево, которое издает тот самый прекрасный и знакомый аромат. Несмотря на то, что именно специя корицы это кора дерева, но аромат исходит и от листьев, и от цветов.
Для хорошего роста этих деревьев требуется влажный жаркий климат и много солнца. На Шри-Ланке корица себя чувствует лучше всего. Здесь ее выращивают и во дворах, и на больших плантациях.
Знали ли вы, что употребляя корицу каждый день, вы будете становиться здоровее, моложе и даже стройнее?
Корица полезна для:
- сердечно-сосудистой системы;
- иммунной системы;
- пищеварительной системы;
- при сахарном диабете;
- снижения лишнего веса.
Как и когда употреблять корицу?
Чтобы ваша сердечно-сосудистая система была здоровой и молодой, нужно съедать щепотку корицы каждый день. Эта специя выводит холестерин из организма и укрепляет сосуды.
Также корица станет отличным помощником при похудении. Это происходит за счет того, что корица подавляет выработку глюкозы, что обычно и приводит к излишнему отложению жиров.
Корица также необходима при сахарном диабете. Ежедневное употребление корицы будет снижать уровень сахара в крови.
Эта специя способна также улучшить здоровье зубов. Если полоскать горло и полость рта корицей, это предотвратит кариес.
Корица также станет отличным помощником во время простудных заболеваний. Приготовьте себе лекарство, которое состоит из молока, двух ложек меда и щепотки корицы. Принимая такой напиток вы выздоровеете намного быстрее.
Эта специя также способствует росту волос. Но для этого корицу нужно употреблять долго и регулярно.
Бывает ли "не настоящая" корица?
А вы знали, что под названием "корица" могут продавать совершенно другую специю, которая очень похожа своим ароматом на корицу. Вот только эта специя, которая называется кассия, для организма не так полезна, а иногда даже вредна.
Производство кассии обходится намного дешевле, именно поэтому ее могут продавать под видом корицы. Благодаря коричному альдегиду кассия имеет такой же резкий аромат и пряный аромат, но при этом в ней нет бактерицидного эвгенола, но присутствует кумарин, который используют в медицине, как антикоагулянт, который разжижает кровь.
Согласно некоторым исследованиям, длительное употребление кассии может приводить к блокировке витамина синтеза витамина К, что приводит к деформации костей и отложении солей на стенках сосудов.
Какая опасная доза кассии?
Опасная доза кассии совсем невелика. Для взрослого человека весом 50 кг. максимально допустимое количество кумарина содержится в одной чайной ложке кассии. Если есть ее в таком количестве каждый день, это может нанести существенный вред здоровью.
Прежде всего в таких случаях наносится вред печени, также разжижается кровь и имеет даже канцерогенные свойства при длительном употреблении. У настоящей цейлонской корицы такой опасности нет.
Как отличить настоящую корицу?
В виде порошка отличить корицу от кассии будет очень сложно, а вот сами палочки имеют отличительные черты. Палочки настоящей корицы плотно скручены в несколько слоев, у кассии только один слой коры и зачастую закручен с двух сторон.
У кассии срез дерева будет очень толстым, а аромат очень резкий. При этом у молотой кассии запаха практически нет.
Лайфхаки, как при покупке отличить корицы от кассии
Как правило настоящие палочки корицы продают только в фольгированной упаковке, поскольку только она способна сохранить тонкий аромат специи.
Если покупаете палочки корицы в непрозрачной упаковке, она должна быть хрупкой и легко разламываться, а вот кассию сломать будет сложно.
Если палочки видно, посмотрите на срез. Он должен состоять из множества тоненький листочков внутри.
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