Полезна ли корица на самом деле для здоровья

Специя корица. Фото: Freepik

Корица — самая пахнущая и манящая специя. Она есть практически у каждой хозяйки дома, а на полках магазинов практически вся выпечка с корицей. Но какими же на самом деле свойствами обладает эта специя?

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Откуда берется корица?

Корицу привозят из теплых стран, а именно из тропиков, поскольку именно в таком климате она растет. Самым большим поставщиком этой специи является родина корицы — Шри-Ланка.

Корица — это дерево, которое издает тот самый прекрасный и знакомый аромат. Несмотря на то, что именно специя корицы это кора дерева, но аромат исходит и от листьев, и от цветов.

Плантации Шри-Ланки. Фото: Freepik

Для хорошего роста этих деревьев требуется влажный жаркий климат и много солнца. На Шри-Ланке корица себя чувствует лучше всего. Здесь ее выращивают и во дворах, и на больших плантациях.

Дерево корицы. Фото: Freepik

Знали ли вы, что употребляя корицу каждый день, вы будете становиться здоровее, моложе и даже стройнее?

Корица полезна для:

сердечно-сосудистой системы;

иммунной системы;

пищеварительной системы;

при сахарном диабете;

снижения лишнего веса.

Как и когда употреблять корицу?

Чтобы ваша сердечно-сосудистая система была здоровой и молодой, нужно съедать щепотку корицы каждый день. Эта специя выводит холестерин из организма и укрепляет сосуды.

Также корица станет отличным помощником при похудении. Это происходит за счет того, что корица подавляет выработку глюкозы, что обычно и приводит к излишнему отложению жиров.

Корица также необходима при сахарном диабете. Ежедневное употребление корицы будет снижать уровень сахара в крови.

Шоколад и корица. Фото: Freepik

Эта специя способна также улучшить здоровье зубов. Если полоскать горло и полость рта корицей, это предотвратит кариес.

Корица также станет отличным помощником во время простудных заболеваний. Приготовьте себе лекарство, которое состоит из молока, двух ложек меда и щепотки корицы. Принимая такой напиток вы выздоровеете намного быстрее.

Эта специя также способствует росту волос. Но для этого корицу нужно употреблять долго и регулярно.

Бывает ли "не настоящая" корица?

А вы знали, что под названием "корица" могут продавать совершенно другую специю, которая очень похожа своим ароматом на корицу. Вот только эта специя, которая называется кассия, для организма не так полезна, а иногда даже вредна.

Производство кассии обходится намного дешевле, именно поэтому ее могут продавать под видом корицы. Благодаря коричному альдегиду кассия имеет такой же резкий аромат и пряный аромат, но при этом в ней нет бактерицидного эвгенола, но присутствует кумарин, который используют в медицине, как антикоагулянт, который разжижает кровь.

Палочки корицы. Фото: Freepik

Согласно некоторым исследованиям, длительное употребление кассии может приводить к блокировке витамина синтеза витамина К, что приводит к деформации костей и отложении солей на стенках сосудов.

Какая опасная доза кассии?

Опасная доза кассии совсем невелика. Для взрослого человека весом 50 кг. максимально допустимое количество кумарина содержится в одной чайной ложке кассии. Если есть ее в таком количестве каждый день, это может нанести существенный вред здоровью.

Прилавок со специями. Фото: Freepik

Прежде всего в таких случаях наносится вред печени, также разжижается кровь и имеет даже канцерогенные свойства при длительном употреблении. У настоящей цейлонской корицы такой опасности нет.

Как отличить настоящую корицу?

В виде порошка отличить корицу от кассии будет очень сложно, а вот сами палочки имеют отличительные черты. Палочки настоящей корицы плотно скручены в несколько слоев, у кассии только один слой коры и зачастую закручен с двух сторон.

Корица и кассия. Фото: Freepik

У кассии срез дерева будет очень толстым, а аромат очень резкий. При этом у молотой кассии запаха практически нет.

Лайфхаки, как при покупке отличить корицы от кассии

Как правило настоящие палочки корицы продают только в фольгированной упаковке, поскольку только она способна сохранить тонкий аромат специи.

Если покупаете палочки корицы в непрозрачной упаковке, она должна быть хрупкой и легко разламываться, а вот кассию сломать будет сложно.

Если палочки видно, посмотрите на срез. Он должен состоять из множества тоненький листочков внутри.

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