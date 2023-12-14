Сколько мандарин можно сьесть за раз

Мандарины на тарелке. Фото: Freepik

Манадрины — это обязательный атрибут нового года почти в каждом доме. Они дарят неповторимое ощущение праздника и взрослым, и детям. Но мандарины являются очень полезным фруктом и способны помочь даже в похудении.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Как мандарины помогают похудеть

Мандарины на 85% состоят из воды, а в 100 граммах этих фруктов содержится всего 53 килокалории. Пусть вас не пугает сладость мандарин. Мандарины содержат лимонную и яблочную кислоты, которые помогают ускорить процесс очищения от токсинов и улучшить пищеварение.

Мандарины на столе. Фото: Freepik

Сколько мандаринов можно съедать в день

Мандарины хоть и полезные, но это не означает, что их можно съедать большое количество за раз. В день взрослому человеку можно съесть максимум 7 средних плодов.

Учеными доказано, что мандарины способны бороться с различными болезнями. Согласно исследованиям британских специалистов, в кожуре этих цитрусовых содержаться вещества, которые способны поражать раковые клетки.

Большое количество цитрусовых может привести к аллергическим реакциям. Употребление мандаринов хотя бы один раз в неделю улучшают работу легких, облегчает симптомы астмы и убирает одышку.

Мандарины отличные помощники в красоте

Витамин С, который содержится в мандаринах не только укрепляет иммунную систему, но и создает условия для выработки коллагена. Коллаген это важный белок, который придает волосам блеск, создавая на их поверхности защитный слой.

Мандарины без кожуры. Фото: Freepik

Хорошо сказывается употребление мандаринов и на коже. С возрастом количество коллагена и эластина в ней становится меньше и клеткам требуется дополнительная поддержка. Также витамин С помогает коже выглядеть свежей, устраняет пигментные изменения и усиливает защиту кожных покровов от ультрафиолета.

Мандарины борются с депрессией

Мандарины способствуют улучшению внимания и делают нас более счастливыми. Регулярное употребление витаминов, по мнению ученых, действительно помогает снять стресс.

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