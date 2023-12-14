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Вот что будет, если есть мандарины каждый день

14 декабря 2023 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Сколько мандарин можно сьесть за раз
Мандарины на тарелке. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Манадрины — это обязательный атрибут нового года почти в каждом доме. Они дарят неповторимое ощущение праздника и взрослым, и детям. Но мандарины являются очень полезным фруктом и способны помочь даже в похудении. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Как мандарины помогают похудеть 

Мандарины на 85% состоят из воды, а в 100 граммах этих фруктов содержится всего 53 килокалории. Пусть вас не пугает сладость мандарин. Мандарины содержат лимонную и яблочную кислоты, которые помогают ускорить процесс очищения от токсинов и улучшить пищеварение. 

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Мандарины на столе. Фото: Freepik

Сколько мандаринов можно съедать в день 

Мандарины хоть и полезные, но это не означает, что их можно съедать большое количество за раз. В день взрослому человеку можно съесть максимум 7 средних плодов. 

Учеными доказано, что мандарины способны бороться с различными болезнями. Согласно исследованиям британских специалистов, в кожуре этих цитрусовых содержаться вещества, которые способны поражать раковые клетки. 

Большое количество цитрусовых может привести к аллергическим реакциям. Употребление мандаринов хотя бы один раз в неделю улучшают работу легких, облегчает симптомы астмы и убирает одышку. 

Мандарины отличные помощники в красоте 

Витамин С, который содержится в мандаринах не только укрепляет иммунную систему, но и создает условия для выработки коллагена. Коллаген это важный белок, который придает волосам блеск, создавая на их поверхности защитный слой. 

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Мандарины без кожуры. Фото: Freepik

Хорошо сказывается употребление мандаринов и на коже. С возрастом количество коллагена и эластина в ней становится меньше и клеткам требуется дополнительная поддержка. Также витамин С помогает коже выглядеть свежей, устраняет пигментные изменения и усиливает защиту кожных покровов от ультрафиолета. 

Мандарины борются с депрессией 

Мандарины способствуют улучшению внимания и делают нас более счастливыми. Регулярное употребление витаминов, по мнению ученых, действительно помогает снять стресс. 

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