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Никогда не ставьте эти продукты в холодильник — извлеките их немедленно

7 декабря 2023 13:06
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Такое хранение продуктов может быть опасно для здоровья
Холодильник с продуктами. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

А знаете ли вы, что не все продукты нужно и можно хранить в холодильнике? В некоторых случаях холодильник может негативно влиять на свежесть продуктов, а иногда это может быть опасно для здоровья

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Очень часто мы кладем в холодильник продукты, которым там на самом деле не место. Есть продукты, которые в холодильнике теряют свои свойства и пропадают намного быстрее. Некоторые продукты будут для вас весьма неожиданными. 

Картофель 

Не случайно картофель в селах хранят в погребах, это самое лучшее место. Но чем же плох холодильник для картошки? Все дело в том, что холод, который поддерживается в холодильнике, будет способствовать тому, что крахмал, который содержится в картофеле, будет преобразовываться в глюкозу. Таким образом картошка будет содержать больше сахара. 

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Хранение картошки. Фото: Freepik

Было доказано, что если хранить картофель при температуре ниже, чем -3 °C, после чего его сварить, то в данном картофеле начинают образовываться канцерогены, что опасно для здоровья. 

Репчатый лук 

Все дело в том, что в холодильнике этот лук может заплесневеть. Хранить лук необходимо необходимо точно также, как и картофель, в сухом и слегка прохладном помещении. При этом никогда не храните картошку и лук и вместе. Когда они лежат вместе, процессы гниения начинают только активизироваться и продукты портятся еще быстрее. 

Мед 

Мед это такой уникальный продукт, который практически не имеет срока годности. У хорошего и качественного меда, без каких либо добавок, срок годности действительно просто нескончаемый. По этим причинам, ставить мед в холодильник не имеет никакого смысла.

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Мед в банке. Фото: Freepik

Он будет прекрасно храниться и при комнатной температуре, но при этом важно избегать попадания солнечных лучей, поскольку это будет разрушать некоторые полезные элементы, которые в нем находятся. 

Цитрусовые фрукты 

К таким фруктам относятся апельсины, лимоны, грейпфруты и помело. Их не рекомендуется хранить в холодильнике, поскольку там они будут быстрее портиться, прогнивать и плесневеть.  

Оливковое масло 

Возможно многие замечали, что оливковое масло в холодильнике может иногда слегка замерзать. Качество оливкового масла даже проверяют таким способом, просто ставят в холодильник, и если оно не становится твердым, значит масло точно не качественное.

Оптимальная температура для оливково масло это от 12 до 16 градусов, но комнатная температура также замечательно подойдет. Главное, чтобы на оливково масло не попадали солнечные лучи. 

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