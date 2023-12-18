Названы 100 лучших кухонь мира — на каком месте Украина

Люди готовят еду. Фото: Pexels

Названы 100 лучших кухонь мира. Эксперты оценивали 395 205 блюд и 115 660 продуктов питания. Они также выделили лучшую еду в каждой стране.

Об этом сообщает Tasteatlas.

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В десятке лидеров оказались следующие страны:

Италия; Япония; Греция; Португалия; Китай; Индонезия; Мексика; Франция; Испания; Перу.

Лучшими блюдами в Италии назвали: пасту, Пармиджано Реджано, моцареллу ди Буфала Кампана, сардинию и буррату.

Украина оказалась на 53-м месте. Самыми вкусными блюдами эксперты назвали:

борщ;

вареники;

паску;

котлету по-киевски;

сырники;

сало;

пампушки;

банош.

На последнем месте в рейтинге оказалась Гана. Лучшие блюда этой кухни: рис "Джоллоф", фуфу, суп из пальмовых орехов, келевеле и коконте.

Рейтинг лучших кухонь мира. Фото: Tasteatlas

Напомним, популярный шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился четырьмя блюдами, которые лучше всего передают вкус Украины. Он озвучил свой топ, в котором ни вареников, ни голубцов.

Также мы писали, что на сегодняшний день много продуктов содержит соль. В связи с этим очень часто человек переедает соль. Но она не так вредна, а даже полезна, главное — знать меру.