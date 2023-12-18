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Названы 100 лучших кухонь мира — на каком месте Украина

18 декабря 2023 18:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Названы 100 лучших кухонь мира — на каком месте Украина
Люди готовят еду. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Названы 100 лучших кухонь мира. Эксперты оценивали 395 205 блюд и 115 660 продуктов питания. Они также выделили лучшую еду в каждой стране.

Об этом сообщает Tasteatlas.

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В десятке лидеров оказались следующие страны:

  1. Италия;
  2. Япония;
  3. Греция;
  4. Португалия;
  5. Китай;
  6. Индонезия;
  7. Мексика;
  8. Франция;
  9. Испания;
  10. Перу.

Лучшими блюдами в Италии назвали: пасту, Пармиджано Реджано, моцареллу ди Буфала Кампана, сардинию и буррату.

Украина оказалась на 53-м месте. Самыми вкусными блюдами эксперты назвали:

  • борщ;
  • вареники;
  • паску;
  • котлету по-киевски;
  • сырники;
  • сало;
  • пампушки;
  • банош.

На последнем месте в рейтинге оказалась Гана. Лучшие блюда этой кухни: рис "Джоллоф", фуфу, суп из пальмовых орехов, келевеле и коконте.

Рейтинг лучших кухонь мира
Рейтинг лучших кухонь мира. Фото: Tasteatlas

Напомним, популярный шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился четырьмя блюдами, которые лучше всего передают вкус Украины. Он озвучил свой топ, в котором ни вареников, ни голубцов.

Также мы писали, что на сегодняшний день много продуктов содержит соль. В связи с этим очень часто человек переедает соль. Но она не так вредна, а даже полезна, главное — знать меру. 

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