Названы 100 лучших кухонь мира — на каком месте Украина
Названы 100 лучших кухонь мира. Эксперты оценивали 395 205 блюд и 115 660 продуктов питания. Они также выделили лучшую еду в каждой стране.
Об этом сообщает Tasteatlas.
Лучшие кухни мира
В десятке лидеров оказались следующие страны:
- Италия;
- Япония;
- Греция;
- Португалия;
- Китай;
- Индонезия;
- Мексика;
- Франция;
- Испания;
- Перу.
Лучшими блюдами в Италии назвали: пасту, Пармиджано Реджано, моцареллу ди Буфала Кампана, сардинию и буррату.
Украина оказалась на 53-м месте. Самыми вкусными блюдами эксперты назвали:
- борщ;
- вареники;
- паску;
- котлету по-киевски;
- сырники;
- сало;
- пампушки;
- банош.
На последнем месте в рейтинге оказалась Гана. Лучшие блюда этой кухни: рис "Джоллоф", фуфу, суп из пальмовых орехов, келевеле и коконте.
Напомним, популярный шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился четырьмя блюдами, которые лучше всего передают вкус Украины. Он озвучил свой топ, в котором ни вареников, ни голубцов.
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