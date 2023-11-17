Бюджетный и полезный йогурт — видео рецепт

Самый простой рецепт домашнего йогурта без закваски
Сделать йогурт в домашних условиях очень легко и просто. Вам не понадобятся никакие приспособления, ни специальная закваска, ни йогуртница.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- молоко 400-500 г;
- йогурт густой или жидкий 1-2 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно прогреть молоко до очень теплого состояния (42-45 градусов), но не кипятить.
Добавить в теплое молоко 1-2 ст.л. йогурта.
Перемешать до однородности. Не делайте йогурт в металлической посуде — подойдет стеклянная, керамическая или эмалированная.
Накрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить в теплом месте на 6-8 часов, потом поставить в холодильник.
После этого йогурт будет готов.
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