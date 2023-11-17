Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Самый простой рецепт домашнего йогурта без закваски arrow

Самый простой рецепт домашнего йогурта без закваски

17 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный и полезный йогурт — видео рецепт
Домашний йогурт. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сделать йогурт в домашних условиях очень легко и просто. Вам не понадобятся никакие приспособления, ни специальная закваска, ни йогуртница. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • молоко 400-500 г;
  • йогурт густой или жидкий 1-2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно прогреть молоко до очень теплого состояния (42-45 градусов), но не кипятить.

null
Молоко для йогурта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить в теплое молоко 1-2 ст.л. йогурта. 

null
Молоко в емкости. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать до однородности. Не делайте йогурт в металлической посуде — подойдет стеклянная, керамическая или эмалированная. 

null
Ложка йогурта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить в теплом месте на 6-8 часов, потом поставить в холодильник. 

null
Ложка йогурта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

После этого йогурт будет готов. 

null
Готовый йогурт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт твердого сыра за 15 минут из двух ингредиентов. 

Советуем также ознакомиться с рецептом вкуснейших сырников в духовке с яблоком и грушей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме