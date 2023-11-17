Сырник с фруктами — видео рецепт

Нежнейший чизкейк, который легко приготовить дома
Чизкейк или по-украински — сырник, который обожают и дети, и взрослые. Такой десерт можно приготовить с любыми фруктами или ягодами. Он очень легкий в приготовлении.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- мука 300 г;
- яйцо 1 шт.;
- сахар 100 г.
- соль 5 г;
- масло 150 г;
- разрыхлитель 5 г.
Для творожной массы:
- кисломолочный творог 700 г;
- сахар 120 г;
- ванильный сахар 10 г;
- яйца 3 шт.;
- сметана 300 г;
- пудинг 40 г;
- абрикосы 7 шт. (или другие фрукты или ягоды).
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить тесто. К муке натираем сливочное масло из холодильника.
Перетираем все в крошку и добавляем куриное яйцо, соль, сахар и разрыхлитель. Все тщательно перемешайте и заместите тесто.
Формируем шарик, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 15-20 минут.
Подготовим форму для запекания, на дно укладываем пергамент и ничем не смазываем.
Вынимаем тесто и формируем основание для пирога, это можно сделать с помощью стакана. Дно теста нужно наколоть вилкой.
Теперь приготовим начинку. Берем сыр, который перебили блендером, добавляем сахар, ванильный сахар и яйца.
Добавляем сметану и тщательно перемешиваем. Затем добавляем кукурузный крахмал, снова все тщательно перемешиваем и выливаем на основу из теста.
Сверху выкладываем любимые фрукты или ягоды. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 50-55 минут.
После того как чизнейк приготовится, выключаем духовку, но вынимаем его только через 10 минут.
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