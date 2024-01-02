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Самый неочевидный продукт для мужского здоровья

2 января 2024 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Этот продукт лучше всего поднимает потенцию
Тыквенные семечки. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Есть много информации о том, что определенные продукты способно влиять на мужское здоровье. Но среди всех продуктов имеется один рекордсмен по составу витамин и минералов. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Чаще всего, когда вы съедаете мандарин, лимон или апельсин, что вы делаете с косточками? Практически все их выбрасывают. На самом деле в этих косточках скрывается огромная польза.

Например, лаймом и лимоном, мы все привыкли лечить простуду. Попробуйте просто разжевать лимонные косточки, они очень богаты ацетилсалициловой кислотой и действуют, как природное болеутоляющее.

Помимо этого в лимонных косточках, и в целом во всех косточках цитрусовых, содержится витамин Е. Этот витаминов еще называют эликсиром молодости, поскольку он помогает выводить токсины из организма. 

Также в косточках цитрусовых есть отличные противовоспалительный элемент, который быстрее поможет избавиться от вирусов. Содержатся эфирные масла и другие вещества, которые положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. 

Самый главный продукт для мужского здоровья 

Речь пойдет о тыквенных семечках, которые содержат все группы витамина В, фосфор, марганец, цинк, медь, калий, железо, витамины К, Р, С, Е. 

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Тыквенные семечки. Фото: Freepik

Чем полезны тыквенные семечки:

  • снижают риск развития онкологических заболеваний;
  • укрепляют сердечно-сосудистую систему;
  • нормализуют пищеварение;
  • помогают противостоять стрессам;
  • улучшают работу головного мозга;
  • повышают потенцию;
  • стимулируют выработку инсулина;
  • нормализуют работу предстательной железы;
  • препятствуют сгущению секрета предстательной железы;
  • устраняют холестериновые бляшки;
  • снижают риск возникновения желчнокаменной болезни;
  • улучшают передачу нервных импульсов, а значит контроль эрекции;
  • восстанавливают функцию печени;
  • быстрое восстановление мышечных структур;
  • защищают клетки от пагубного воздействия свободных радикалов. 

Как употреблять тыквенные семечки 

Многие привыкли употреблять тыквенные семечки в жаренном виде. Но работают они не в жаренном виде, а в сыром. Безумная польза, есть даже некоторые лекарства на основе вытяжки из тыквенных семечек. 

Суточная норма в среднем 30-50 тыквенных семечек в день. Но имейте ввиду, что при жарке, жирные кислоты, которые содержатся в тыквенных семечках, становятся токсичными. 

Ранее мы писали, сколько мандарин должно лежать на новогоднем столе, чтобы привлечь богатство. 

Также мы писали что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

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