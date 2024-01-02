Этот продукт лучше всего поднимает потенцию

Тыквенные семечки. Фото: Freepik

Есть много информации о том, что определенные продукты способно влиять на мужское здоровье. Но среди всех продуктов имеется один рекордсмен по составу витамин и минералов.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Чаще всего, когда вы съедаете мандарин, лимон или апельсин, что вы делаете с косточками? Практически все их выбрасывают. На самом деле в этих косточках скрывается огромная польза.

Например, лаймом и лимоном, мы все привыкли лечить простуду. Попробуйте просто разжевать лимонные косточки, они очень богаты ацетилсалициловой кислотой и действуют, как природное болеутоляющее.

Помимо этого в лимонных косточках, и в целом во всех косточках цитрусовых, содержится витамин Е. Этот витаминов еще называют эликсиром молодости, поскольку он помогает выводить токсины из организма.

Также в косточках цитрусовых есть отличные противовоспалительный элемент, который быстрее поможет избавиться от вирусов. Содержатся эфирные масла и другие вещества, которые положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Самый главный продукт для мужского здоровья

Речь пойдет о тыквенных семечках, которые содержат все группы витамина В, фосфор, марганец, цинк, медь, калий, железо, витамины К, Р, С, Е.

Тыквенные семечки. Фото: Freepik

Чем полезны тыквенные семечки:

снижают риск развития онкологических заболеваний;

укрепляют сердечно-сосудистую систему;

нормализуют пищеварение;

помогают противостоять стрессам;

улучшают работу головного мозга;

повышают потенцию;

стимулируют выработку инсулина;

нормализуют работу предстательной железы;

препятствуют сгущению секрета предстательной железы;

устраняют холестериновые бляшки;

снижают риск возникновения желчнокаменной болезни;

улучшают передачу нервных импульсов, а значит контроль эрекции;

восстанавливают функцию печени;

быстрое восстановление мышечных структур;

защищают клетки от пагубного воздействия свободных радикалов.

Как употреблять тыквенные семечки

Многие привыкли употреблять тыквенные семечки в жаренном виде. Но работают они не в жаренном виде, а в сыром. Безумная польза, есть даже некоторые лекарства на основе вытяжки из тыквенных семечек.

Суточная норма в среднем 30-50 тыквенных семечек в день. Но имейте ввиду, что при жарке, жирные кислоты, которые содержатся в тыквенных семечках, становятся токсичными.

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