Лучшее средство от похмелья

Бульон с грибами. Фото: Freepik

После новогодних праздников у многих могут возникнуть неприятные симптомы, которые называют похмельем. Специалисты утверждают, что лучший метод избавления от плохого самочувствия — это правильная легкая еда.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Организм здорового человека способен переработать алкоголь за 8-12 часов. Тогда начинает проявляться физическое влияние продуктов метаболизма алкоголя, известное в народе, как похмелье, постинтоксикационное состояние.

Бульон с чесноком от похмелья

Та самая головная боль, тошнота и проблемы с равновесием и сухость во рту. Медики советует не опохмеляться, иначе отходить будете очень долго. Самый верный способ лечиться от интоксикации именно едой. Наваристый бульон с чесноком или бобами лучшее средство.

Бульон с хлебом. Фото: Freepik

Новогодние праздники это провокация для употребления алкоголя. Большинство людей обращаются за медицинской помощью именно после новогодних праздников.

Как избежать похмелья

Есть несколько способов избежать похмелья. Самое главное не пить на голодный желудок и хорошо поесть за несколько часов до застолья. Также важно не смешивать различные вида алкоголя.

Если пьете до 21:00 имейте ввиду, что к утру точно ничего не выветрится. Берите на заметку и следите за мерой.

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