Всемирно известные украинские блюда

Украинский коровай. Фото: tasteatlas.com

TasteAtlas — это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд, местных ингредиентов и аутентичных ресторанов. В издании опубликовали топ 16 традиционных украинских блюд. Какие же блюда вошли в этот список.

Об этом сообщило TasteAtlas.

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Вареники

Родом из исторической области Красная Рутения, эти мягкие вареники в форме полумесяца наполнены сочетанием картофеля и сыра, который иногда дополняется различными приправами или жареным луком. Их обычно отваривают и затем обжаривают до образования хрустящей корочки.

Вареники с луком. Фото: tasteatlas.com

Вареники часто подают посыпанными сухарями, хрустящим жареным луком или беконом, и их можно есть как сытную закуску или как основное блюдо. В Украине они настолько популярны, что в городе Черкассы даже есть памятник в честь вареников.

Сырники

Сырники — это десерт, состоящий из жареных творожных блинчиков, которые обычно гарнируют медом, фруктовым вареньем, сметаной или яблочным пюре. Они входит в русскую, белорусскую, украинскую, латышскую и литовскую кухни.

Сырники на тарелке. Фото: tasteatlas.com

Традиционно творог сначала взбивают с сахаром, затем соединяют с мукой в тесто, которое обжаривают в горячем масле до золотисто-коричневого цвета. Сырники можно подавать на завтрак или употреблять в качестве вкусного десерта после обильной трапезы.

Пампушки

Пампушки — это маленькие украинские дрожжевые булочки. Они могут быть приготовлены как в сладком, так и в соленом варианте. Тесто обычно состоит из молока, муки, яиц, сахара, сливочного масла, дрожжей, масла и соли, а затем из него формируют небольшие шарики.

Пампушки с чесноком. Фото: tasteatlas.com

Сладкие булочки часто начиняют фруктовым джемом, ягодами, свежими фруктами или творогом, а соленые не имеют начинки, но традиционно приправляются чесночным соусом и подаются вместе с борщом.

Котлета по-киевски

Котлета по-киевски состоит из куриной грудки с косточкой, которую обкатывают в охлажденном травяном масле, панируют и затем обжаривают. Хотя блюдо очень популярно, никто не знает, откуда оно взялось и как получило свое название, и существует множество противоречивых теорий, приписывающих его изобретение украинским, русским и французским поварам.

Котлета по-киевски. Фото: tasteatlas.com

Пик популярности этого блюда пришелся на 1970-е годы, но в конце 1980-х оно быстро вышло из употребления в связи с появлением новой кухни. Интересно, что в туристических брошюрах советских гостиниц постояльцев предупреждали об опасности обрызгивания себя горячим маслом.

Верхуны

Верхуны — традиционная выпечка родом из Украины. Для приготовления теста обычно используют муку, пищевую соду, сливочное масло, яйца, сахар, белый винный уксус, сметану, водку, масло, соль и сало. Муку смешивают с пищевой содой, маслом, яйцами, сахаром, уксусом, сметаной, водкой и солью, чтобы получить крепкое тесто.

Украинское печенье. Фото: tasteatlas.com

Тесто тонко раскатывают и нарезают по диагонали, чтобы получился ромб. В центре каждого ромба делается прорезь.

Бублики

Бублик — это название, которое обычно используется в странах Восточной Европы, преимущественно в Украине и России, когда речь идет о круглой дрожжевой булочке, во многом похожей на бублик. Перед выпеканием ее ненадолго отваривают в воде и посыпают маком, кунжутом или сахаром.

Бублики с маком. Фото: tasteatlas.com

Считается, что бублик появился среди еврейского населения царской России, но свою нынешнюю форму приобрел в Украине. Изначально он продавался с уличных тележек, где его нанизывали на нитку и предлагали покупателям. Бублик обычно употребляют в качестве закуски или сопровождения к кофе или чаю.

Киевский торт

Киевский торт — традиционный торт родом из Киева, столицы Украины. Вместо обычного бисквита в киевском торте используется ореховая меренга с хрустящей и воздушной текстурой, технология которой была разработана в 1956 году на кондитерской фабрике имени Карла Маркса.

Киевский торт. Фото: tasteatlas.com

Изначально для приготовления безе использовались грецкие орехи, но затем они были заменены кешью, а затем фундуком. Слои орехового безе сочетаются со сладким ванильным и шоколадным кремом. Торт обычно посыпают рубленым фундуком и оставляют остывать перед подачей, чтобы крем приобрел шелковистую, муссовую текстуру.

Деруны

Деруны — это классические украинские картофельные оладьи, которые готовятся из мелко натертого картофеля, лука, яиц, муки и сметаны. После приготовления тесто обжаривается на сковороде, в результате чего получаются небольшие драники с мягкой и влажной внутренней стороной и слегка румяным внешним видом.

Деруны из картофеля. Фото: tasteatlas.com

Деруны традиционно подаются горячими, с добавлением сметаны. Существует множество вариантов этих блинчиков с добавлением таких ингредиентов, как мясной фарш, грибы или капуста.

Паска

Традиционная украинская паска — представляет собой сладкий и ароматный пасхальный хлеб. Это популярное лакомство, изобилующее яйцами и маслом, обычно имеет высокую цилиндрическую форму с округлым верхом. В него часто добавляют цитрусовый сок или цедру, ваниль, ром, имбирь, а иногда и шафран.

Паски на столе. Фото: tasteatlas.com

В некоторые виды паски также добавляют изюм, цукаты или мараскиновую вишню. В прошлом поверхность хлеба обычно украшали праздничными орнаментами, обычно розами или крестами, но современные версии часто украшают глазурью из чистого яичного белка, разноцветными посыпками или маковыми зернами.

Банош

Традиционно приготовленная на открытом огне, эта бархатистая украинская кукурузная каша зародилась в Карпатах. Она состоит из кукурузной муки, сваренной в смеси сметаны и брынзы. В прошлом она ассоциировалась исключительно с гуцульским меньшинством, где приготовлением блюда занимались исключительно мужчины.

Банош с грибами. Фото: tasteatlas.com

Сегодня это блюдо является неотъемлемой частью традиционной украинской кухни и распространено по всей стране. В меню большинства традиционных ресторанов оно обычно подается с обжаренными кусочками бекона, крошкой брынзы, грибным соусом или хрустящими шкварками.

Перепичка

Перепичка — культовое украинское уличное блюдо, состоящее из мягкой, не слишком приправленной колбасы в дрожжевое тесто. Вся эта комбинация обжаривается во фритюре и обычно подается горячей без каких-либо приправ. Первая версия этого любимого киевского стрит-фуда появилась в 1981 году в небольшом киоске на улице Богдана Хмельницкого.

Украинский фастфуд. Фото: tasteatlas.com

Перепичка мгновенно завоевала успех, и эта забегаловка стала чем-то вроде заведения для местных жителей и туристов.

Крученики

Крученики (также известные как завиванцы) — это традиционное украинское блюдо, состоящее из фаршированных мясных рулетов. Чаще всего для приготовления кручеников используется свинина, но вместо нее можно использовать говядину, курицу или даже рыбу. Начинка варьируется от региона к региону, но наиболее распространенными ингредиентами для начинки являются грибы, морковь, лук, сыр, капуста и чернослив.

Крученики на тарелке. Фото: tasteatlas.com

Рулеты обычно смазывают сметаной и запекают в духовке, а затем подают горячими в качестве закуски, хотя крученики можно подавать и холодными.

Зеленый борщ

Щавелевый суп или зеленый борщ — это сытный украинский суп с кислым вкусом, приготовленный из листьев щавеля, бульона, сливочного масла, лука, сахара, лимонного сока, сметаны и взбитых яичных желтков.

Зеленый борщ. Фото: tasteatlas.com

Сегодня в Восточной Европе существует множество версий этого супа, поэтому повара добавляют в него разные ингредиенты, например, шпинат, морковь, картофель или свеклу. Подавайте зеленый борщ со сметаной и ломтиком ржаного хлеба.

Коровай

Коровай — традиционный украинский свадебный хлеб, который также популярен в таких странах, как Польша, Болгария, Румыния и Россия. Вместо торта украинцы пекут этот массивный, богато украшенный хлеб, который часто готовят семь замужних женщин из семи разных мест.

Украинский коровай. Фото: tasteatlas.com

Участие вдов в процессе выпечки хлеба запрещено, так как считается, что часть их судьбы перейдет к будущей паре. Существует множество суеверий.

Шкварки

Шкварки — традиционное блюдо, популярное в Юго-Восточной Европе и на Балканах. Эта разновидность свиных шкварок или шкварок, как правило, домашнего приготовления, изготавливается путем термического извлечения жира из сала. Сало обычно режут на куски и обжаривают в собственном жире, пока оно не растает, а в кастрюле не останется жесткая и хрустящая свиная кожура.

Шкварки из сала. Фото: tasteatlas.com

В процессе приготовления постоянно помешивают большими ложками, а чтобы они приобрели цвет карамели, часто добавляют молоко. В смесь обычно добавляют соль, а некоторые повара любят добавлять в нее чеснок или лук. Их обычно готовят поздней осенью или зимой, часто во время забоя свиней, и обычно их едят как закуску, подавая с хлебом и сырым луком, а также с пивом или ракией на гарнир.

Кутья

Кутья — это украинский сладкий зерновой пудинг, который традиционно подается как часть двенадцатиразового ужина в канун Рождества. Интересно, что считается, что это праздничное угощение существовало задолго до появления христианства.

Праздничная кутья. Фото: tasteatlas.com

Для его приготовления используются пшеница, ягоды, мед или сахар, орехи, изюм и маковые зерна. В канун Рождества, перед употреблением блюда, небольшую миску с кутьей традиционно выставляют на улицу в качестве взятки Деду Морозу, затем часть кутьи подбрасывают к потолку, и по количеству зерен, прилипших к потолку, предсказывают процветание сельского хозяйства в следующем году.

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