Как выбрать хурму

Лайфхак, как сделать так, чтобы терпкая хурма дозрела дома
Сезон хурмы в самом разгаре. Но случается так, что придя домой, вы обнаруживаете, что плоды недозревшие. Есть несколько способов, которые помогут устранить эту проблему.
Об этом рассказали Новини.LIVE.
Как правильно выбрать хурму
Нужно выбирать хурму с зеленым хвостиком, чем он зеленее, тем хурма свежее.
Что делать с терпкой хурмой
Если вы купили хурму и обнаружили, что плоды терпкие, не переживайте, их можно превратить в сладкие самостоятельно.
Для этого нужно положить хурму в бумажный пакет вместе с яблоками и помидорами в холодильник. Они выделяют газ этилен, поэтому рядом с ними хурма дозреет за сутки.
Либо можно использовать еще один способ. Нужно помыть и положить хурму в морозильную камеру на пол дня, чтобы она стала сладкая.
Дело в том, что хурма созревает в октябре, и чем больше она находится на холоде и морозе, тем слаще становится. Но уже размороженную хурму покупать не советуем, потому что при разморозке она становится совсем жидкая под кожурой, и ее сложно помыть, чтобы она не повредилась прямо в руках.
Если хурма обрабатывалась пестицидами и плохо помыта, это может угрожать отравлением, будьте аккуратнее.
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