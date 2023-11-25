Как выбрать хурму

Ягода хурма. Фото: Freepik

Сезон хурмы в самом разгаре. Но случается так, что придя домой, вы обнаруживаете, что плоды недозревшие. Есть несколько способов, которые помогут устранить эту проблему.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Нужно выбирать хурму с зеленым хвостиком, чем он зеленее, тем хурма свежее.

Что делать с терпкой хурмой

Если вы купили хурму и обнаружили, что плоды терпкие, не переживайте, их можно превратить в сладкие самостоятельно.

Для этого нужно положить хурму в бумажный пакет вместе с яблоками и помидорами в холодильник. Они выделяют газ этилен, поэтому рядом с ними хурма дозреет за сутки.

Ягоды хурмы. Фото: Freepik

Либо можно использовать еще один способ. Нужно помыть и положить хурму в морозильную камеру на пол дня, чтобы она стала сладкая.

Дело в том, что хурма созревает в октябре, и чем больше она находится на холоде и морозе, тем слаще становится. Но уже размороженную хурму покупать не советуем, потому что при разморозке она становится совсем жидкая под кожурой, и ее сложно помыть, чтобы она не повредилась прямо в руках.

Если хурма обрабатывалась пестицидами и плохо помыта, это может угрожать отравлением, будьте аккуратнее.

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