Суперфуд для всего организма авокадо

Авокадо и специи. Фото: Freepik

Самый спорный фрукт — авокадо. Он до сих пор вызывает множество вопросов. Сегодня мы расскажем о том, почему все таки важно есть авокадо и почему он такой незаменимый и полезный для здоровья.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Авокадо — вечнозеленое растение, которое плодоносит круглый год. В основном авокадо растет в Индонезии, Америке и Африке. Всего существует около 600 сортов авокадо. Один из самых популярных является Хаас.

Авокадо с овощами. Фото: Freepik

Но сегодня в супермаркетах продается 5-8 сортов. Многие не любят авокадо потому что ранее их привозили в недозрелом виде из-за чего они были очень жесткими. Авокадо является самым питательным продуктом из всех растительных за исключением кокоса.

Чем полезен авокадо

Авокадо состоит на 90% из жиров, в данном случае не стоит бояться этих жиров, поскольку они являются ненасыщенными омега 3 и омега 9. Это те виды жиров, которые необходимы для работы нашего мозга, укрепления сосудов и в целом для восстановления работы сердечно-сосудистой системы. Эти жиры очень легко и быстро усваиваются нашим организмом.

Авокадо с овощами. Фото: Freepik

Авокадо содержит довольно не большое количество белка и углеводов, но он хорош тем, что в своем составе содержит глутатион. Это вещество, которое синтезируется нашей печенью и является главным веществом, которое выводит свободные радикалы из нашего организма. Это самое главное антивозрастное вещество для сохранения молодости.

Авокадо также является источником всех витаминов группы В и что очень важно, является источником витамина А. Это именно те бета-каротины, которые влияют на наше зрение и формирование слизистых оболочек.

Авокадо снижает уровень холестерина

Авокадо за счет содержания в своем составе бета-ситостерина снижает уровень липопротеинов низкой плотности и увеличивает уровень липопротеинов высокой плотности. Это является очень полезно для нашей сердечно-сосудистой системы и артерий.

Суточная норма авокадо — одна штука в день. Но необходимо понимать, что если у вас проблемы с желчным пузырем или поджелудочной железой, то в таком случае лучше начинать с ¼ авокадо и только постепенно увеличивать количество.

Для того, чтобы усваивать жиры, у вас должен идеально работать желчный пузырь и поджелудочная железа, которые выделяют ферменты для расщепления жиров.

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