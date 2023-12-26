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Клопотенко объяснил, почему его частные услуги повара стоят 250 тысяч гривен

26 декабря 2023 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Клопотенко назвал цену на свои услуги шеф-повара
Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко ответил на вопрос, сколько его услуги стоят для частного приготовления пищи. Он отметил, что если бы не полномасштабная война, то ценник был значительно выше.

Об этом рассказал Евгений Клопотенко в интервью для YouTube-проекта "Наодинці".

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"Мы поставили с компанией цену 250 тысяч гривен. Поэтому заказывают нечасто. Меня два раза заказывали, но это конфиденциальная информация. Это были вот именно люди, которые не очень меня знали, они сказали, что я обслуживающий персонал. Но к ним приехали друзья из-за границы и говорили, что хотят заказать этого шефа. А они даже не знали кто я, потому что я для них слишком низкий уровень", — отметил Клопотенко.

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Евгений Клопотенко. Фото: klopotenko.com

Он отметил, что если бы не полномасштабная война, то ценник был значительно выше. Такой высокий ценник для того, чтобы заказов было немного, поскольку у шеф-повара и ресторатора много других дел. Но при этом ему важно, чтобы заказчик действительно понимал его ценность как профессионала своего дела.

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Евгений Клопотенко. Фото: klopotenko.com

"Я ставлю высокую цену из-за того, чтобы меньше ездить и меньше делать. Если я поставлю ценник 10 тысяч гривен, то я только это и буду делать. У меня не будет времени на другие дела. Если бы не было войны, я бы поставил 15 тысяч долларов "Я поставил дорого  если ты реально видишь в этом ценность. Если ты хочешь поесть вкусно - позови другого крутого повара за 50 тысяч гривен", — добавил шеф-повар.

Раньше мы писали о том, что Клопотенко рассказал, как готовил для «Зеленской».

Также мы писали о трех простейших маринадах для рыбы от Клопотенко.

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