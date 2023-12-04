Топ украинских блюд, в котором ни вареников, ни голубцов

Украинские блюда. Фото: Freepik

Популярный шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился четырьмя блюдами, которые лучше передают вкус Украины. Он озвучил свой топ, в котором ни вареников, ни голубцов.

Об этом сообщил Евгений Клопотенко в шоу "Я люблю Украину".

Читайте также:

Четыре главных украинских блюда

"По моему мнению, чтобы почувствовать вкус Украины, иностранцам нужно попробовать сырники, борщ, форшмак и чебуреки", — заявил Евгений Клопотенко.

Он добавил, что лично для него Украина имеет вкус дымка, большого количества овощей, белых грибав и сметаны.

Из года в год пищевые привычки украинцев меняются к лучшему, поскольку с праздничных застолий постепенно исчезают майонезные салаты. Их заменяют блюдами украинской традиционной кухни.

"Я стараюсь изменить пищевые привычки украинцев, а если быть точнее — улучшить их. Это моя главная цель. У меня есть много точек контроля, как я это отслеживаю. Во-первых, это мой сайт. На сайте с каждым годом все больше запросов на рецепты именно украинской кухни. Но самое важное, что последние три года люди перестают искать майонезные салаты на Новый год, а подбирают что-то полезное и свежее", — добавил Клопотенко.

Клопотенко объяснил, что в супермаркетах увеличился спрос на украинские продукты, что свидетельствует о том, что украинцы потребляют все больше национальных блюд.

"Через еду мы также узнаем себя, узнаем свою культуру. Да, многие люди все еще любят пюре, которое является французским блюдом, обожают котлеты, являющиеся итальянским или немецким блюдом. Мы лишь движемся к тому, чтобы есть уху, толченку и шпундру. И придем к этому через 10-15 лет, но важно, что этот большой путь уже начат", — резюмировал шеф повар.

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

Также мы писали, что категорически не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.