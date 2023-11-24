Отличное успокоительное, или чем еще полезна хурма

Ягода хурма. Фото: Freepik

Сейчас начался сезон хурмы. На прилавках можно встретить хурму разных сортов, оказывается, что каждый из них обладает разными качествами для организма.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Хурма — это ягода, которая радует нас на протяжении холодного периода. Она родом из Китая. Существует полтысячи хурмы, а некоторые сорта стоят 4-5 тыс. долларов. Не зря из древнегреческого хурма переводится, как еда богов.

Но у нас чаще всего встречаются три вида, обычная хурма, королек и шарон.

Как различить шарон и королек

Обычная хурма имеет заостренную форму желудя, а внутри желто-оранжевая, без косточек. Хурма может быть мягкой и твердой, если под шкуркой она жидкая на ощупь, значит продавцы переморозили ее в морозильной камере.

Обычная хурма

Обычная хурма должна быть терпковатой, это признак того, что в ней танины, кислоты, которые наделены антиоксидантами. При соприкосновении со слизистой оболочкой во рту, они вызывают терпкость.

Королек

Королек всегда имеет сферическую форму и он темного цвета, он имеет косточки, а цвет мякоти буро-коричневый. Королек отличается большим количеством коричневых прожилок на шкурке, он намного слаще обычной хурмы, ведь глюкозы и фруктозы в нем большем.

Интересно является то, что хурма и королек, это плоды одного дерева, но из опыленного цветка зреет сладкий королек, а из не опыленного цветка.

Шарон

А вот хурма шарон это плод селекции хурмы и яблока. Она содержит в себе наименьшее количество терпкости и имеет более приятный вкус. Шарон приезжает только из Израиля, поэтому его стоимость обычно выше. Созревает он в специальных условиях и на ощупь твердый.

Хурма в тарелке. Фото: Freepik

Какая хурма полезнее всего

В хурме много пищевых волокон, благодаря им из организма выводятся все шлаки и токсины. Действие хурмы соизмеримы с работой активированного угля. Хурма отлично утоляет голод и при этом мало весит.

В 100 граммах хурмы содержится всего 70 калорий, что делает ее не только полезной, но и диетической. Но если вы задумались о диете на хурме, советуем отказаться от этой идеи, поскольку это может привести к негативным последствиям.

Переизбыток волокон в организме может создавать желудочные камни и блокировать проход дальше по кишечнику, Поэтому не советуем есть более четырех штук, тем более перед сном.

Почему стоит есть хурму

Зимой этот плод очень важен в рационе, в одной хурме содержится половина суточной дозы бета каротина, того самого, который есть в морковке.

Кроме того в хурме содержится:

кальций;

натрий;

железо;

марганец.

Хурма также богата витамином С, что делает ее отличным лекарством при простуде. А калий в хурме благоприятно влияет на работу сердца, сосудов и нервной системы. Хурму можно смело отнести к антидепрессантам, поскольку в ней много магния, который помогает успокоить нервы.

Ранее мы писали, что будет с организмом, если каждый день съедать щепотку корицы. Под названием "корица" могут продавать совершенно другую специю, которая очень похожа своим ароматом на корицу. Вот только эта специя, которая называется кассия, для организма не так полезна, а иногда даже вредна.