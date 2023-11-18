Лучший рецепт шубы — видео рецепт

Сельд под шубой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и простой традиционный рецепт салата "шуба" на праздничный стол. Советуем приготовить "Селедку под шубой" именно так.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

селедка 1 шт.;

лук 1 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ст.л. уксуса, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. растительного масла);

вареная свекла 2 шт. (250-300 г);

вареный картофель 2 шт. (200 г);

вареная морковь 1 шт. (150-170 г);

майонез.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук, добавить уксус, сахар и растительное масло. Перемешать и оставить на 10 минут.

Синий лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Первым слоем выложить натертый картофель и смазать майонезом.

Селедка для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вторым слоем нарезать селедку кубиками.

Картофель и рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третьим слоем маринованный лук. Смазать майонезом.

Добавление моркови. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертым слоем натереть морковь на крупной терке. Смазать майонезом.

Тертая свекла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пятым слоем натереть свеклу на крупной терке. Смазать майонезом.

Свекла и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать настояться салату в холодильнике пару часов и можно подавать на стол.

Селедка под шубой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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