Лучший рецепт шубы — видео рецепт

Идеальный рецепт салата "шуба" — сохраните к праздникам
Очень вкусный и простой традиционный рецепт салата "шуба" на праздничный стол. Советуем приготовить "Селедку под шубой" именно так.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- селедка 1 шт.;
- лук 1 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ст.л. уксуса, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. растительного масла);
- вареная свекла 2 шт. (250-300 г);
- вареный картофель 2 шт. (200 г);
- вареная морковь 1 шт. (150-170 г);
- майонез.
Способ приготовления
Мелко нарезать лук, добавить уксус, сахар и растительное масло. Перемешать и оставить на 10 минут.
Первым слоем выложить натертый картофель и смазать майонезом.
Вторым слоем нарезать селедку кубиками.
Третьим слоем маринованный лук. Смазать майонезом.
Четвертым слоем натереть морковь на крупной терке. Смазать майонезом.
Пятым слоем натереть свеклу на крупной терке. Смазать майонезом.
Дать настояться салату в холодильнике пару часов и можно подавать на стол.
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