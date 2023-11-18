Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Идеальный рецепт салата "шуба" — сохраните к праздникам arrow

Идеальный рецепт салата "шуба" — сохраните к праздникам

18 ноября 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Лучший рецепт шубы — видео рецепт
Сельд под шубой. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и простой традиционный рецепт салата "шуба" на праздничный стол. Советуем приготовить "Селедку под шубой" именно так.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • селедка 1 шт.;
  • лук 1 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ст.л. уксуса, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. растительного масла);
  • вареная свекла 2 шт. (250-300 г);
  • вареный картофель 2 шт. (200 г);
  • вареная морковь 1 шт. (150-170 г);
  • майонез.

Способ приготовления 

Мелко нарезать лук, добавить уксус, сахар и растительное масло. Перемешать и оставить на 10 минут.

null
Синий лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Первым слоем выложить натертый картофель и смазать майонезом.

null
Селедка для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вторым слоем нарезать селедку кубиками.

null
Картофель и рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третьим слоем маринованный лук. Смазать майонезом.

null
Добавление моркови. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертым слоем натереть морковь на крупной терке. Смазать майонезом.

null
Тертая свекла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пятым слоем натереть свеклу на крупной терке. Смазать майонезом.

null
Свекла и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать настояться салату в холодильнике пару часов и можно подавать на стол. 

null
Селедка под шубой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также советуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Актуальное по теме