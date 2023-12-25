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Идеальный продукт, который нужно есть каждый день

25 декабря 2023 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Овсянка идеальна для кишечника и пищеварительной системы
Овсянка и фрукты. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Идеальный продукт для всего организма, как же он? Речь пойдет о доступной и бюджетной овсянке. Это тот продукт, который часто недооценивают, но он имеет гораздо больше полезных свойств, чем было принято считать ранее. 

Об этом на своем YouTube канале сообщил Доктор Петрик

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Что полезного в овсянке 

Овсяные зерна имеют около 17% белка. Поскольку качество белка бывает разным, а определяется он составом аминокислот, то овсянка имеет тот самый полноценный белок. 

В белке овсянки содержится все 9 незаменимых аминокислот, которые наш организм не может синтезировать сам.

Это всем известные аминокислоты:

  • валин;
  • лейцин;
  • изолейцин;
  • метионин;
  • лизин;
  • триптофан;
  • гистидин;
  • треонин;
  • фенилаланин.

Количество этих аминокислот такое, что человеку у которого суточная потребность около 2000 килокалорий, достаточно съесть всего 100 граммов (в сухом виде) овсянки, чтобы получить около 50% всего суточно необходимого рациона незаменимых аминокислот. Миф о том, что растительный белок какой-то неполноценный, он не совсем правдив.   

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Сухая овсянка. Фото: Freepik

Низкий гликемический индекс 

Несмотря на то, что овсянка содержит большое количество углеводов, около 60%, овсяные цельные зерна не вызывают никакого всплеска уровня глюкозы. Иными словами, овсянка обладает низким гликемическим индексом. Но это не касается овсянки быстрого приготовления или овсяных хлопьев. 

Большое количество клетчатки 

Но самым главным в овсянке является не белок, а клетчатка. В овсянке содержится от 10 до 12 % клетчатки от сухого веса. Большое количество в овсянке отводится на бета-глюканы. 

Что такое бета-глюканы 

Бета-глюканы это представители растворимой ферментированной клетчатки. Они превращаются в гель, когда попадают в кишечник и именно этот гель заполняет просвет кишечника, что способствует улучшению перистальтики. Нормализует моторику кишечника. Но самое главное, что эти бета-глюканы служат пищей для нашей микрофлоры, которую нужно кормить. 

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