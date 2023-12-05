Что можно есть в Новый год Дракона 2024

Новогодний стол. Фото: Freepik

Совсем скоро наступит Новый 2024 год, покровителем которого будет Зеленый Дракон. Именно этот дракон правит раз в 60 лет. Согласно древнекитайской мифологии, если задобрить Зеленого Дракона, он обязательно поможет привлечь в ваш дом благополучие и достаток. Поэтому важно знать, какие блюда стоит подавать на праздничный стол, а какие нет.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Как накрыть новогодний стол

Праздничный стол — главное место праздника. Но важно не только подать правильные блюда, а еще и уделить внимание сервировке. Лучше выбрать белую или красную скатерть. Обязательно к использованию свечи, красивые ленты и декор. Стол должен быть нарядным и манящим.

Новогодний стол. Фото: Freepik

В этом году все угощения должны быть особенно щедрыми и вкусными. На столе должно быть не менее 12 блюд.

Какие мясные блюда приготовить

Дракон очень любит мясо. Выбор каждого мяса может помочь решить те или иные проблемы, или же привлечь в вашу жизнь то, чего не хватает. Лучше всего отдать предпочтение говядине, свинине, утке или индейке.

Блюда из свинины

Если в 2023 году у вас наблюдались финансовые проблемы, тогда выбирайте блюда из жирной свинины. Можно приготовить стейки из свинины, гуляш или, например, сделать холодец из свиного мяса. Также отличной идеей станет приготовление свиной рульки, ваши гости точно оценят.

Блюда из индейки

Если же вы желаете в 2024 году построить крепкие и счастливые отношения, тогда выбирайте индейку. Можно запечь индейку целиком, что будет очень эффектно в качестве основного блюда, или же приготовить отдельно филе.

Новогодний стол. Фото: Freepik

Блюда из утки

А вот блюда из утки способны привлечь в жизнь мир и спокойствие. Утку можно запечь целиком или отдельно приготовить утиную грудинку. Также филе утки можно сварить и добавить к мясным салатам, получится очень вкусно.

Блюда из говядины

Блюда из говядины помогут тем, кто желает в 2024 построить успешную карьеру. Выбор блюд из говядины довольно-таки разнообразный, это могут быть и стейки, и закуски с говядиной. Также говяжье мясо прекрасно подойдет для того, чтобы стать основной мясного салата.

Новогодний стол. Фото: Freepik

От курицы лучше отказаться

А вот от запеченной курицы в качестве основного блюда точно следует отказаться. Дело в том, что в год Дракона 2024 курица на праздничном столе будет ассоциироваться с бедностью. Таким образом Дракон может пройти мимо и не подарить финансовое благополучие. Курицу можно частично добавлять в салаты или закуски, но вот делать на ней акцент не стоит.

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