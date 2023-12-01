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Какие салаты приготовить в год Дракона 2024, чтобы привлечь деньги и удачу

1 декабря 2023 09:05
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Что можно есть на год Дракона 2024
Новогодний стол. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Каждый год все хозяйки узнают, кто будет покровителем Нового года. В этом году — это Зеленый Дракон. Необходимо знать, какие блюда нужно приготовить, чтобы привлечь удачу и благополучие в свой дом. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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На новогоднем столе обычно много различных салатов. Но покровитель этого года Дракон очень привередлив, поэтому необходимо знать, на какие салаты обратить внимание. 

Использование ярких цветов 

Драконы обычно изображаются яркими и огненными существами. Поэтому все оттенки зеленого, красного, оранжевого и желтых цветов будут очень кстати.

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Новогодний салат. Фото: Freepik

Присмотритесь к салат, где используется буряк, морковь, сладкий перец и кукуруза. Такие яркие салаты точно не оставят Дракона равнодушным, что принесет удачу в ваш дом. 

Сладкие и острые вкусы 

Дракон любит острые и сладкие блюда. Поэтому необходимо комбинировать эти вкусы. В овощной и мясной салат можно смело добавить грушу, виноград или клубнику. 

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Новогодняя закуска. Фото: Freepik

Интересные текстуры 

Поскольку Дракон покрыт чешуей, вы также можно приготовить интересные салаты. Можно смело готовить салат в виде дракона или украсить салаты большим изобилием зелени или зернами граната. 

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Новогодний салат. Фото: Freepik

Свежая зелень 

Постарайтесь использовать как можно больше зелени. Но важно помнить, что от зеленого лука лучше отказаться. Дракон не любит лук, поэтому если вы собираетесь его использовать, лучше это сделать максимально незаметно. 

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Новогодний салат. Фото: Freepik

Красивые салаты 

Старайтесь каждый салат интересно украсить. Используйте фрукты, зелень, зерна гранаты или даже мандарины. Дракон любит все яркое и пестрое. 

Почему не следует готовить салат "мимоза" 

Будьте осторожны, если вы собрались готовить этот салат. Дракон любит только свежие продукты, поэтому консерву в этом блюде он точно не оценит. Если же это один из ваших любимых салатов, тогда приготовьте его уже после Нового года, но в канун празднования его лучше не подавать. 

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали, чего категорически не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024. 

Также мы писали про рецепт вкусного салата "Идеал" – обязательно сохраните на праздники. 

Также мы писали про рецепт классического салата с крабовыми палочками — сохраните до Нового года 2024. 

А вот этот салат побил все рекорды — всего четыре простых ингредиента. 

Также мы писали про рецепт вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

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