Какую еду можно есть в Новый год Дракона 2024

Новогодний стол. Фото: Freepik

Совсем скоро наступит 2024 год, он пройдет под покровительством Зеленого Дракона. Для того, чтобы привлечь в свой дом удачу и богатство, необходимо подать на праздничный стол правильные блюда. В этом материале расскажем вам, какие сладости лучше выбрать для празднования Нового года.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Зеленый чай

Для начала стоит отметить, что на праздничном столе в 2024 году должен быть зеленый чай. Этот напиток символизирует гармонию и благополучие.

Зеленый чай. Фото: Freepik

Сладкие блюда из бобов

Из бобов можно приготовить фасолевый пудинг или сладкий пирог. Это непременно привлечет богатство, поскольку бобы являются символом денег.

Рисовый пудинг или сладкие кексы

Вся выпечка с применением рисовой муки точно принесет удачу и благополучие в Новом году. Дракон любит подобные сладости, это точно его задобрит.

Желе

Отличный вариант десерта для новогоднего стола — приготовление желе. Его очень просто сделать, при этом это точно оценит Дракон. Желе лучше всего сделать красного или зеленого цвета.

Новогодний стол. Фото: Freepik

Китайские десерты

Не забывайте о традиционных китайских десертах, такие как, сладкие куличи или фасолевые пирожные. Рецепты этих блюд можно посмотреть в интернете. Также отличным вариантом будет популярный десерт моти.

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