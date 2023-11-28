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Какие десерты подать на праздничный стол в год Дракона, чтобы привлечь богатство

28 ноября 2023 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Какую еду можно есть в Новый год Дракона 2024
Новогодний стол. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Совсем скоро наступит 2024 год, он пройдет под покровительством Зеленого Дракона. Для того, чтобы привлечь в свой дом удачу и богатство, необходимо подать на праздничный стол правильные блюда. В этом материале расскажем вам, какие сладости лучше выбрать для празднования Нового года. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Зеленый чай 

Для начала стоит отметить, что на праздничном столе в 2024 году должен быть зеленый чай. Этот напиток символизирует гармонию и благополучие. 

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Зеленый чай. Фото: Freepik

Сладкие блюда из бобов 

Из бобов можно приготовить фасолевый пудинг или сладкий пирог. Это непременно привлечет богатство, поскольку бобы являются символом денег. 

Рисовый пудинг или сладкие кексы 

Вся выпечка с применением рисовой муки точно принесет удачу и благополучие в Новом году. Дракон любит подобные сладости, это точно его задобрит. 

Желе 

Отличный вариант десерта для новогоднего стола — приготовление желе. Его очень просто сделать, при этом это точно оценит Дракон. Желе лучше всего сделать красного или зеленого цвета. 

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Новогодний стол. Фото: Freepik

Китайские десерты 

Не забывайте о традиционных китайских десертах, такие как, сладкие куличи или фасолевые пирожные. Рецепты этих блюд можно посмотреть в интернете. Также отличным вариантом будет популярный десерт моти. 

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали, чего категорически не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024. 

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