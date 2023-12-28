Как сделать оливье полезным

Салат оливье. Фото: Freepik

Многие люди не могут представить новогодний стол без салата оливье. Но его принято считать не полезным для здоровья. Доктор Михаил Петрик дал несколько рекомендаций, как сделать этот салат полезным и объяснил действие каждого ингредиента.

Об этом на своем YouTube канале сообщил Доктор Петрик.

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Как сделать салат оливье полезным

"В состав классического оливье входит вареная колбаса, яйца, картофель, горошек, некоторые добавляют морковь и естественно майонез. Вареная колбаса это плохо, нужно отказаться, просто заменить ее мясом, то есть продуктом происхождение которого вы знаете", — объяснил он.

Если вы хотите сделать лайт вариант, то можно взять куриную или индюшиную грудку и соответственно там не будет ничего вредного.

Салат оливье. Фото: Freepik

"Касательно яиц, если вы не едите их каждый день в большом количестве, тогда можно пренебрегать их большим количеством. Соленый огурец, который там есть, в них натрий, который задерживает воду, но опять же таки, есть картофель, который препятствует накоплению натрия и является его антагонистом. Зеленый горошек источник растительного белка, полезной клетчатки, тоже абсолютно нормальная вещь", — добавил доктор.

Таким образом, если мы правильно сделаем салат оливье, то есть заменим вареную колбасу, чем нибудь приличным, мясом, например, мы получаем абсолютно нормальное блюдо, считает врач.

"Учитывая, что вы не едите это каждый день, можно себе позволить хорошенько поесть во время новогодних праздников", — резюмировал Михаил Петрик.

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