Бюджетная и качественная рыбная консерва

Рыбные консервы. Фото: Freepik

Сегодня в магазинах представлены десятки рыбных консерв. Банки железные и все очень похожи между собой, содержимого не видно, а внутри может оказаться все что угодно. Как же выбрать хороший продукт и не ошибиться?

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Внешний вид консервы

По внешнему виду очень сложно определить, насколько хорошая консерва. Конечно, никто и так не возьмет поврежденную банку. Но, конечно, ни в коем случае нельзя брать банку с консервой, которая вздута. Также необходимо смотреть на этикетку консервы. Самый качественный продукт будет тот, который изготовляется непосредственно рядом с местом вылова рыбы.

Маркировка консервы

Обратите внимание на то, чтобы дата производства была в виде гравировки на жестяной банке. Таким образом, можно быть точно уверенными в дате производства, потому что этикетку можно просто переклеить.

Рыбные консервы. Фото: Freepik

В качественной рыбной консерве, кроме соли, добавляются только специи. Консервы с добавлением масла предусматривает добавление растительного масла. В консервы с томатным соусом также может добавляться овощной гарнир. Стоит добавить, что консервы с томатный соусом могут замаскировать некачественное сырье.

Если вы заметили что-то подозрительное в составе, лучше отказаться от такой консервы. Технология производства консерв не предусматривает использование консервантов. Качество обеспечивается благодаря использованию высоких температур.

Взболтайте банку с консервой

Попробуйте взболтать банку с консервой. В ней должно быть минимум сока или воды, поскольку технология производства не предусматривает добавление воды. Однако бывают случаи, когда вода добавляется для увеличения массы.

Бутерброды с шпротами. Фото: Freepik

Качество рыбной консервы не зависит от высокой стоимости.

Как правило качество продукта не зависит от высокой стоимости. Следует учитывать, что консервы намного дешевле могут быть хуже по качеству, но выбирать самые дорогие не обязательно.

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