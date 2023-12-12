Эти советы помогут чувствовать себя хорошего после праздника

Новогодняя вечеринка. Фото: Freepik

Совсем скоро близится время новогодних корпоративов. Как правило перед Новым годом таких встреч может быть не столько. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с рекомендациями, которые помогут чувствовать себя хорошо даже после праздника.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Хорошо выспаться

За день до застолья необходимо хорошо выспаться. Для этого конечно же нужно вовремя лечь. Если вы не выспитесь, то ваше похмелье будет намного сильнее и неприятнее.

Новогодний стол. Фото: Freepik

Заняться физкультурой на свежем воздухе

Как бы это странно не звучало, но организм нужно разогреть. Но заняться физическими упражнения нужно на свежем воздухе, чтобы насытить организм кислородом.

За 2-4 часа выпить 50 грамм

Когда в организм попадает алкоголь, начинает вырабатываться специальный фермент, для его переработки. Чем раньше этот фермент начнет выделяться, тем лучше организм будет себя чувствовать. Но важно выпить совсем немного, то есть до 50 грамм.

За 20-30 минут выпить кофе

Кофе также подготовит организм. Но важно в этот день не переусердствовать с кофеином и ни в коем случае не пить кофе во время или после застолья.

Новогодний стол. Фото: Freepik

За 1-2 часа выпить активированный уголь

Это поможет вашему организму абсорбировать все токсичные вещества, которые появляются из-за употребления алкогольных напитков. Особенно это актуально, если во время застолья вы еще и много ели.

Подготовиться интеллектуально

Лучше заранее подумать о том, какой алкоголь вы будете пить. Очень важно не смешивать различные алкогольные напитки, тогда шанс испытать похмелье сводится к нулю.

Откажитесь от газированных напитках

Если вы привыкли запивать какой-либо алкоголь запивать газированными напитками, от этой идеи лучше отказаться. Газы, которые содержатся в газировке, будут негативно сказываться на вашем самочувствии. А если в газированных напитках еще и много сахара, то сильный похмельный синдром вам просто обеспечен.

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