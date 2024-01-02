Ежедневное употребление кофе омолаживает организм

Чашка кофе. Фото: Freepik

Сегодня мы поговорим о кофе и его свойствах. Многие люди, когда хотят подчеркнуть о том, что ни следуют принципам здорового питания, не забывают упомянуть о том, что они не пьют кофе. Правы ли они и действительно ли отказ от кофе приводит к благоприятных последствиях для здоровья.

Об этом на своем YouTube канале сообщил Доктор Петрик.

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Под чашкой кофе мы имеем в виду около 230 мл (американо), в которых в среднем содержится 90 миллиграмм кофеина. Кофеин не самая главная составляющая в кофе. Насчитывается около 1000 биологических веществ, самые главные из них, это хлорогеновые кислоты, кофестол, кафиол, хинная кислота, витамин В2, магний.

Все эти компоненты играют большую роль в антиоксидантных процессах, то есть в защите клеток от негативного влияния реактивных соединений кислорода и азота. Все эти соединения также обладают противовоспалительным действием.

Черный кофе. Фото: Freepik

Кофе также может вызывать активизацию сиртуинов, ферментов, которые отвечают за регуляцию молодости, грубо говоря активируются гены молодости. Благодаря такому набору компонентов, считается, что кофе может проявлять различные влияния на организм.

Кофе предотвращает появление различных заболеваний

Выяснилось, что люди, которые употребляют от 3 до 4 чашек кофе в день, имеют на 10% ниже шансы умереть от всех причин, таких как сердечно-сосудистые заболевания или онкология.

Кофе предотвращает камнеобразование

Исследования говорят о том, что у кофе также есть способность предотвращать образование камней. Кофе имеет очень сильный желчегонный эффект и вызывает сокращение желчного пузыря. Таким образом ускоряется обмен желчи, что не дает формироваться застою желчи, а следовательно уменьшается вероятность образования камней.

Снижает риск развития жирового гепатоза

Было замечено, что люди, которые употребляют кофе, имеют меньший риск развития жирового гепатоза, а также фиброза и гепатоза печени.

Также употребление кофе снижает риск возникновения сахарного диабета второго типа. Это поясняется тем, что в кофе высокий состав магния. Магний благоприятно влияет на чувствительность организма к инсулину.

Также употребление кофе снижает риск мочекаменной болезни и подагры.

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