Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Как пить кофе, чтобы жить дольше arrow

Как пить кофе, чтобы жить дольше

2 января 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Ежедневное употребление кофе омолаживает организм
Чашка кофе. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Сегодня мы поговорим о кофе и его свойствах. Многие люди, когда хотят подчеркнуть о том, что ни следуют принципам здорового питания, не забывают упомянуть о том, что они не пьют кофе. Правы ли они и действительно ли отказ от кофе приводит к благоприятных последствиях для здоровья. 

Об этом на своем YouTube канале сообщил Доктор Петрик

Читайте также:

Под чашкой кофе мы имеем в виду около 230 мл (американо), в которых в среднем содержится 90 миллиграмм кофеина. Кофеин не самая главная составляющая в кофе. Насчитывается около 1000 биологических веществ, самые главные из них, это хлорогеновые кислоты, кофестол, кафиол, хинная кислота, витамин В2, магний. 

Все эти компоненты играют большую роль в антиоксидантных процессах, то есть в защите клеток от негативного влияния реактивных соединений кислорода и азота. Все эти соединения также обладают противовоспалительным действием. 

null
Черный кофе. Фото: Freepik

Кофе также может вызывать активизацию сиртуинов, ферментов, которые отвечают за регуляцию молодости, грубо говоря активируются гены молодости. Благодаря такому набору компонентов, считается, что кофе может проявлять различные влияния на организм. 

Кофе предотвращает появление различных заболеваний 

Выяснилось, что люди, которые употребляют от 3 до 4 чашек кофе в день, имеют на 10% ниже шансы умереть от всех причин, таких как сердечно-сосудистые заболевания или онкология. 

Кофе предотвращает камнеобразование

Исследования говорят о том, что у кофе также есть способность предотвращать образование камней. Кофе имеет очень сильный желчегонный эффект и вызывает сокращение желчного пузыря. Таким образом ускоряется обмен желчи, что не дает формироваться застою желчи, а следовательно уменьшается вероятность образования камней. 

Снижает риск развития жирового гепатоза 

Было замечено, что люди, которые употребляют кофе, имеют меньший риск развития жирового гепатоза, а также фиброза и гепатоза печени. 

Также употребление кофе снижает риск возникновения сахарного диабета второго типа. Это поясняется тем, что в кофе высокий состав магния. Магний благоприятно влияет на чувствительность организма к инсулину. 

Также употребление кофе снижает риск мочекаменной болезни и подагры. 

Ранее мы писали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде. 

Ранее мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме