Советы, как не попасть на фальсификат оливкового масла

Оливковое масло. Фото: Freepik

Недавно в Киеве детективы Бюро экономической безопасности разоблачили незаконное производство оливкового масла и соусов известных итальянских марок. В этой связи встал вопрос, как отличить фальсификат от настоящего оливкового масла.

Об этом сообщили Новости.LIVE.

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Как отличить оливковое масло от подделки

Первое, на что нужно обращать внимание, это надписи. На бутылке должна быть надпись "extra virgin". Это означает, что это масло холодного отжима. То есть оливки собрали и без каких-либо добавок механическим способом извлекли масло из оливок. Это самое полезное масло.

Оливковое масло. Фото: Freepik

Если вы увидите надпись "pomace olive oil", это будет означать, что перед вами масло из выжимки рафинированных оливок. Такое масло считается второсортным и не включает в себя столько полезных веществ.

Но если на этикетке написано "extra virgin", важно посмотреть на этикетке информацию о кислотности. Она должна быть менее 0,5%, чем ниже кислотность, тем выше качество оливкового масла. Кислотность в масле "extra virgin" не должна превышать 1%.

Как выбрать оливковое масло

Первое, на что нужно обратить внимание, это цвет стекла бутылки. Она должна быть только темного цвета. В пластиковых бутылках совсем не рекомендуется покупать оливковое масло.

Как проверить качество оливкового масла в домашних условиях

Качественное оливковое масло должно иметь приятный аромат с желто-зеленым оттенком. Но цвет масла может зависеть также от сорта оливок. Если растереть масло на руке оно должно очень быстро впитаться в кожу. Если попробовать оливковое масло по вкусу, то после качественного должно первить в горле.

Если налить оливковое масло в стакан и отправить в холодильник, оно должно застыть и стать светлым, тоже могут появиться хлопья. Если масло не застыло, значит к нему добавлены посторонние ингредиенты.

Напомним, недавно в Киеве разоблачили завод поддельного оливкового масла.