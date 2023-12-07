Бюджетные и полезные продукты

Лук в магазине. Фото: Freepik

Многие убеждены в том, что здоровое питание это очень дорого. Но на самом деле это мифы, которые мешают людям начинать правильно питаться. В этом материале вы узнаете про бюджетные продукты, которые несут огромную пользу для организма. Убедитесь в этом сами.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Для того, чтобы у вас был сбалансированный рацион, каждый прием пищи должен содержать все три микроэлемента, это конечно же белки, жиры и углеводы.

Белки в бюджетных продуктах

На первом месте конечно же куриные яйца. Это прекрасный источник белка, который легче всего усваивается нашим организмом. Также отличным вариантом будет костный бульон, для того, чтобы его сварить, вам понадобятся лишь кости. В таком бульоне будет большое количество аминокислот и минералов.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Также отличным источником белка являются субпродукты, они гораздо дешевле, но при этом не менее вкусные и полезные.

Что касается рыбы, дорогие сорта можно прекрасно заменить скумбрией или селедкой. Они также состоят из полезных жиров.

Бюджетные источники белка:

куриные яйца;

костный бульон;

субпродукты (печень, почки, язык, легкие, сердце);

недорогие виды рыбы (сельдь и скумбрия).

Углеводы в бюджетных продуктах

К углеводам относятся злаки, овощи, ягоды, фрукты и зелень. Если и фрукты и овощи относятся к клетчатке, то к злакам — гречка, рис, киноа. Что касается бюджетных овощей, не обязательно покупать дорогими брокколи. Отличным источником качественной клетчатки является белокочанная капуста, синяя капуста, свекла, морковь, лук и чеснок.

Макароны и крупы. Фото: Freepik

Бюджетные источники правильных углеводов:

гречка;

рис;

капуста;

свекла;

морковь;

лук;

чеснок.

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