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Яблочный пирог без муки, который тает во рту

19 ноября 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой и невероятно вкусный пирог — видео
Яблочный пирог. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Все ищут этот рецепт яблочного пирога, его особенность в том, что он готовится без муки. Он получается очень вкусным и ароматным, просто тает во рту. Убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • 2 яблока;
  • 300 грамм овсяных хлопьев;
  • 3 яйца;
  • овсяные хлопья 300 г;
  • 1 столовая ложка разрыхлителя;
  • форма для выпечки диаметром 18 см;
  • клюква для украшения;
  • грецкие орехи для украшения.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить два яблока и нарезать на небольшие кубики.

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Нарезанные яблоки. Фото: YouTube @prostirecepti

Яблоки нужно измельчить до состояния пюре.

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Яблочное пюре. Фото: YouTube @prostirecepti

К яблокам добавляем три куриных яйца. Все тщательно перемешать.

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Добавление яиц. Фото: YouTube @prostirecepti

Овсяные хлопья перемолоть в состояние муки и добавить в яблоки. Все тщательно перемешать.

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Добавление овсянки. Фото: YouTube @prostirecepti

К тесту добавляем немного разрыхлителя. Все тщательно перемешать.

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Тесто для пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

Тесто выкладываем в форму для выпечки и ровно распределяем.

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Клюква и орехи. Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем сверху клюкву или орехи. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут.

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Кусок пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

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