Простой и невероятно вкусный пирог — видео

Яблочный пирог. Фото: YouTube @prostirecepti

Все ищут этот рецепт яблочного пирога, его особенность в том, что он готовится без муки. Он получается очень вкусным и ароматным, просто тает во рту. Убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

2 яблока;

300 грамм овсяных хлопьев;

3 яйца;

овсяные хлопья 300 г;

1 столовая ложка разрыхлителя;

форма для выпечки диаметром 18 см;

клюква для украшения;

грецкие орехи для украшения.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить два яблока и нарезать на небольшие кубики.

Нарезанные яблоки. Фото: YouTube @prostirecepti

Яблоки нужно измельчить до состояния пюре.

Яблочное пюре. Фото: YouTube @prostirecepti

К яблокам добавляем три куриных яйца. Все тщательно перемешать.

Добавление яиц. Фото: YouTube @prostirecepti

Овсяные хлопья перемолоть в состояние муки и добавить в яблоки. Все тщательно перемешать.

Добавление овсянки. Фото: YouTube @prostirecepti

К тесту добавляем немного разрыхлителя. Все тщательно перемешать.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

Тесто выкладываем в форму для выпечки и ровно распределяем.

Клюква и орехи. Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем сверху клюкву или орехи. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут.

Кусок пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

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