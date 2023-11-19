Простой и невероятно вкусный пирог — видео

Яблочный пирог без муки, который тает во рту
Все ищут этот рецепт яблочного пирога, его особенность в том, что он готовится без муки. Он получается очень вкусным и ароматным, просто тает во рту. Убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 2 яблока;
- 300 грамм овсяных хлопьев;
- 3 яйца;
- овсяные хлопья 300 г;
- 1 столовая ложка разрыхлителя;
- форма для выпечки диаметром 18 см;
- клюква для украшения;
- грецкие орехи для украшения.
Способ приготовления
Сначала нужно очистить два яблока и нарезать на небольшие кубики.
Яблоки нужно измельчить до состояния пюре.
К яблокам добавляем три куриных яйца. Все тщательно перемешать.
Овсяные хлопья перемолоть в состояние муки и добавить в яблоки. Все тщательно перемешать.
К тесту добавляем немного разрыхлителя. Все тщательно перемешать.
Тесто выкладываем в форму для выпечки и ровно распределяем.
Выкладываем сверху клюкву или орехи. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут.
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