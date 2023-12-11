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Главные секреты от похмелья, которые действительно работают

11 декабря 2023 06:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Эти советы помогут быстро справиться с похмельем
Головная боль. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Этиловый спирт, который содержится во всех алкогольных напитках негативно влияет на организм. Он буквально разрушает клетки головного мозга, при этом нагрузку ощущают все органы. Когда печень не справляется с интоксикацией организма, человек чувствует симптомы похмелья. Но этот материал не о вреде алкоголя, а о том, как помочь организму справиться с симптомами похмелья. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Симптомы похмелья зависят от того, как работает наша печень и от работы фермента, который расщепляет этиловый спирт. Поэтому важно знать рекомендации, которые снизят неприятные симптомы. 

Сходить в туалет 

Метаболиты это вещества, которые потом выводятся нашим организмом. Поэтому самое главное утром как можно быстрее сходить в туалет, чтобы избавиться от этих веществ. Если вам утром не хочется в туалет, в этом может помочь минеральная вода, которая содержит магний. Таким образом вы будете восстанавливать баланс электролитов и спровоцируете поход в туалет. 

Рассолы от квашеных продуктов 

Рассол также способен помочь справиться с неприятными симптомами. Но важно понимать, что рассол должен быть не из маринованных огурцов или помидор, а именно от квашеных продуктов. 

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Квашенные огурцы и помидоры. Фото: Freepik

В таком рассоле содержится огромное количество электролитов и имеет щелочную среду. Этот метод отлично восстанавливает кислотно-щелочной баланс в нашем организме. 

Корень имбиря 

Если у вас присутствует тошнота, с ней поможет справиться корень имбиря. Его можно рассосать или добавить в воду или чай. Такой напиток поможет справиться с тошнотой. 

Мясной бульон

Бульон это чудо средство не только при похмелье, но и при любых вирусных заболеваниях.

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Куриный бульон. Фото: Freepik

В нем содержатся аминокислоты, которые будут хорошо восстанавливать фазы печени. Это легкая пища на переваривание которой организм не тратит много сил. 

Не жирная рыба с большим количеством зелени 

Любая белая рыба с большим количеством зелени также поможет снизить все неприятные симптомы. Зелень создаст правильную среду в вашем кишечнике и выступит в роли сорбента. А нежирная рыба также положительно будет влиять на работу печени. Рыбу также можно заменить на куриные и перепелиные яйца. 

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