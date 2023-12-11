Эти советы помогут быстро справиться с похмельем

Головная боль. Фото: Freepik

Этиловый спирт, который содержится во всех алкогольных напитках негативно влияет на организм. Он буквально разрушает клетки головного мозга, при этом нагрузку ощущают все органы. Когда печень не справляется с интоксикацией организма, человек чувствует симптомы похмелья. Но этот материал не о вреде алкоголя, а о том, как помочь организму справиться с симптомами похмелья.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Симптомы похмелья зависят от того, как работает наша печень и от работы фермента, который расщепляет этиловый спирт. Поэтому важно знать рекомендации, которые снизят неприятные симптомы.

Сходить в туалет

Метаболиты это вещества, которые потом выводятся нашим организмом. Поэтому самое главное утром как можно быстрее сходить в туалет, чтобы избавиться от этих веществ. Если вам утром не хочется в туалет, в этом может помочь минеральная вода, которая содержит магний. Таким образом вы будете восстанавливать баланс электролитов и спровоцируете поход в туалет.

Рассолы от квашеных продуктов

Рассол также способен помочь справиться с неприятными симптомами. Но важно понимать, что рассол должен быть не из маринованных огурцов или помидор, а именно от квашеных продуктов.

Квашенные огурцы и помидоры. Фото: Freepik

В таком рассоле содержится огромное количество электролитов и имеет щелочную среду. Этот метод отлично восстанавливает кислотно-щелочной баланс в нашем организме.

Корень имбиря

Если у вас присутствует тошнота, с ней поможет справиться корень имбиря. Его можно рассосать или добавить в воду или чай. Такой напиток поможет справиться с тошнотой.

Мясной бульон

Бульон это чудо средство не только при похмелье, но и при любых вирусных заболеваниях.

Куриный бульон. Фото: Freepik

В нем содержатся аминокислоты, которые будут хорошо восстанавливать фазы печени. Это легкая пища на переваривание которой организм не тратит много сил.

Не жирная рыба с большим количеством зелени

Любая белая рыба с большим количеством зелени также поможет снизить все неприятные симптомы. Зелень создаст правильную среду в вашем кишечнике и выступит в роли сорбента. А нежирная рыба также положительно будет влиять на работу печени. Рыбу также можно заменить на куриные и перепелиные яйца.

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