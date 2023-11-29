Чем полезна куркума

Специя куркума. Фото: Freepik

Специя куркума известна на протяжении пяти тысяч лет. Она используется во многих кухнях мира. С древних времен известны полезные свойства куркумина, который содержится в куркуме.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Чем полезен куркумин

Куркумин способен останавливать развитие бактерий, вирусов и грибков. Он является естественным растительным антибиотиком. Добавление его в еду в качестве приправы позволяет бороться с паразитами и бактериями.

Куркумин также укрепляет мембраны клеток, то есть стенки клеток. Он обладает противовоспалительным действием, поэтому широко используется в лечении суставов.

Специя куркума. Фото: Freepik

Именно выраженное противовоспалительное действие куркумина помогает уменьшить боли.

Куркума полезна для работы кишечника

Куркумин активизирует здоровую кишечную микрофлору и угнетает работу вредных патогенных бактерий. В конечном итоге это улучшает пищеварение и усвоение питательных веществ.

Куркума полезна для печени

Также в клинических исследованиях было доказано, что куркумин помогает печени бороться с токсинами и оказывает мягкое желчегонное действие..

Куркума омолаживает организм

Куркумин является мощным природным антиоксидантом и борется с процессами окисления. Процессы старения, это процессы окисления, которым противостоит куркумин.

Куркумин также полезен при профилактике простудных заболеваний и тромбозов.

Как использовать куркуму

Если использовать куркуму, как приправу, то содержащийся в ней куркумин может положительно воздействовать в просвете кишечника. Но для того, чтобы он пошел в кровь, нужно знать определенные хитрости.

Куркума и черный перец. Фото: Freepik

Сам по себе куркумин плохо растворяется в воде, является нестабильным соединением и быстро распадается. Но было выяснено, что если сочетать куркумин с пиперрином, экстрактом черного перца, то его эффективность увеличивается на две тысячи процентов и концентрация куркумина в крови повышается примерно в 30 раз.

Соответственно, если вы желаете получить полезные эффекты от куркумина, необходимо использовать те добавки, которые содержат экстракт черного перца.

Раньше мы писали, что будет с организмом, если ежедневно съедать щепотку корицы. Под названием "корица" могут продавать совсем другую специю, которая очень похожа своим ароматом на корицу. Вот только эта специя, которая называется кассия, для организма не так полезна, а иногда даже вредна.