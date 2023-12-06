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Узнайте, что съесть перед сном, чтобы крепко спать

6 декабря 2023 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Как легко уснуть
Девушка возле холодильника. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Есть продукты, которые способны улучшить качество сна и даже помочь в борьбе с бессонницей. Обязательно ознакомьтесь с этим списком, прежде чем прибегать к медикаментам. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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На самом деле улучшить качество сна несложно, для этого нужно соблюдать простые правила и внимательно следить за своим рационом в вечернее время. Какие продукты стимулируют выработку мелатонина, который способствует качественному сну?

Продукты стимулируют выработку мелатонина

Многочисленные исследования доказывают, что если мы питаемся правильно, то гораздо лучше высыпаемся и чувствуем себя хорошо. Те люди, которые едят жирную или сладкую еду на ночь, просыпаются разбитыми. 

Бананы 

Вы знали, что бананы называют природным снотворным? Все потому, что они содержат калий и магний, которые естественным образом расслабляют мышцы.

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Бананы на столе. Фото: Freepik

Кроме того, бананы богаты триптофаном, который стимулирует выработку серотонина и мелатонина. Благодаря этому, организм хорошо расслабляется. Банан следует съедать за час до сна. 

Ромашковый чай 

Ромашка также является ественным снотворным. Кроме того, она способна устранять причины недосыпания.

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Ромашковый чай. Фото: Freepik

Но важно учесть то, что ромашковый чай нельзя принимать при диарее или пониженном артериальном давлении. 

Киви 

Исследования позволили установить, что киви помогает улучшить качество сна, если употреблять его именно в вечернее время.

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Киви на столе. Фото: Freepik

Ученые объясняют этот эффект тем, что в состав киви входят вещества, которые способствуют выработке серотонина. Этот гормон помогает мозгу лучше регулировать цикл сна. 

Миндаль 

Миндаль богат белком и содержит большое количество витаминов группы В, а также содержит солидную дозу магния, который способствует качественному сну и мышечной расслабленности.

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Миндаль в тарелке. Фото: Freepik

Кроме того миндаль снижает уровень кортизола, который является гормоном стресса. 

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