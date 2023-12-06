Как легко уснуть

Узнайте, что съесть перед сном, чтобы крепко спать
Есть продукты, которые способны улучшить качество сна и даже помочь в борьбе с бессонницей. Обязательно ознакомьтесь с этим списком, прежде чем прибегать к медикаментам.
Об этом рассказали Новини.LIVE.
На самом деле улучшить качество сна несложно, для этого нужно соблюдать простые правила и внимательно следить за своим рационом в вечернее время. Какие продукты стимулируют выработку мелатонина, который способствует качественному сну?
Продукты стимулируют выработку мелатонина
Многочисленные исследования доказывают, что если мы питаемся правильно, то гораздо лучше высыпаемся и чувствуем себя хорошо. Те люди, которые едят жирную или сладкую еду на ночь, просыпаются разбитыми.
Бананы
Вы знали, что бананы называют природным снотворным? Все потому, что они содержат калий и магний, которые естественным образом расслабляют мышцы.
Кроме того, бананы богаты триптофаном, который стимулирует выработку серотонина и мелатонина. Благодаря этому, организм хорошо расслабляется. Банан следует съедать за час до сна.
Ромашковый чай
Ромашка также является ественным снотворным. Кроме того, она способна устранять причины недосыпания.
Но важно учесть то, что ромашковый чай нельзя принимать при диарее или пониженном артериальном давлении.
Киви
Исследования позволили установить, что киви помогает улучшить качество сна, если употреблять его именно в вечернее время.
Ученые объясняют этот эффект тем, что в состав киви входят вещества, которые способствуют выработке серотонина. Этот гормон помогает мозгу лучше регулировать цикл сна.
Миндаль
Миндаль богат белком и содержит большое количество витаминов группы В, а также содержит солидную дозу магния, который способствует качественному сну и мышечной расслабленности.
Кроме того миндаль снижает уровень кортизола, который является гормоном стресса.
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