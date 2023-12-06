Как легко уснуть

Девушка возле холодильника. Фото: Freepik

Есть продукты, которые способны улучшить качество сна и даже помочь в борьбе с бессонницей. Обязательно ознакомьтесь с этим списком, прежде чем прибегать к медикаментам.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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На самом деле улучшить качество сна несложно, для этого нужно соблюдать простые правила и внимательно следить за своим рационом в вечернее время. Какие продукты стимулируют выработку мелатонина, который способствует качественному сну?

Продукты стимулируют выработку мелатонина

Многочисленные исследования доказывают, что если мы питаемся правильно, то гораздо лучше высыпаемся и чувствуем себя хорошо. Те люди, которые едят жирную или сладкую еду на ночь, просыпаются разбитыми.

Бананы

Вы знали, что бананы называют природным снотворным? Все потому, что они содержат калий и магний, которые естественным образом расслабляют мышцы.

Бананы на столе. Фото: Freepik

Кроме того, бананы богаты триптофаном, который стимулирует выработку серотонина и мелатонина. Благодаря этому, организм хорошо расслабляется. Банан следует съедать за час до сна.

Ромашковый чай

Ромашка также является ественным снотворным. Кроме того, она способна устранять причины недосыпания.

Ромашковый чай. Фото: Freepik

Но важно учесть то, что ромашковый чай нельзя принимать при диарее или пониженном артериальном давлении.

Киви

Исследования позволили установить, что киви помогает улучшить качество сна, если употреблять его именно в вечернее время.

Киви на столе. Фото: Freepik

Ученые объясняют этот эффект тем, что в состав киви входят вещества, которые способствуют выработке серотонина. Этот гормон помогает мозгу лучше регулировать цикл сна.

Миндаль

Миндаль богат белком и содержит большое количество витаминов группы В, а также содержит солидную дозу магния, который способствует качественному сну и мышечной расслабленности.

Миндаль в тарелке. Фото: Freepik

Кроме того миндаль снижает уровень кортизола, который является гормоном стресса.

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