Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Узнайте чем полезна морковь по-корейски — кому нельзя ее есть arrow

Узнайте чем полезна морковь по-корейски — кому нельзя ее есть

22 декабря 2023 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Морковка по-корейски полезнее обычной моркови
Морковь по-корейски. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Многие люди любят морковь по-корейски за ее вкус. Но догадывались вы, что она не только вкусна, но еще и полезная. Все дело в том, что такой салат готовится с растительным маслом и специями, которые раскрывают ее полезные свойства

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

Читайте также:

Морковь по-корейски походит от корейского блюда кимчи, для приготовления которого требовалась капуста по пекински, которой тогда еще не было в продаже. Тогда было предложено использовать морковь. 

null
Морковь по-корейски. Фото: Freepik

У моркови по-корейски не только потрясающий вкус, она также содержит множество полезных веществ. Поскольку она не подвергается термической обработке сохраняются все витамины. 

Польза моркови по-корейски 

Данное блюдо сохраняет все полезные свойства. Сохраняется множество витаминов и минеральных веществ, но это не единственное ее положительное качество. Морковь по-корейски нормализует работу кишечника, ускоряет метаболизм и повышаем аппетит. Идеально подойдет для тех, кто страдает запорами. 

null
Морковь по-корейски. Фото: Freepik

Также морковь по-корейски очень полезна для зрения. Морковь содержит каротин, который улучшает зрение. Показана для употребления работникам офисов, которые много времени проводят за компьютером. 

Также морковь предупреждает возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Помогает избежать сезонной простуды. Также морковь полезна для зубов и благотворно влияет на цвет кожи. 

Отличный помощник при похудении 

Для тех, кто придерживается здорового питания или желает снизить свой вес, морковь по-корейски незаменима. Ее калорийность очень низкая, при этом очень высокий уровень клетчатки. Кроме этого блюдо обладает мочегонными и желчегонными действиями. Хороший антисептик, который помогает при борьбе с различными вирусами. Также морковь способна наладить обмен веществ. 

Кому нельзя есть морковь по-корейски 

Несмотря на то, что морковь по-корейски очень полезна, все же имеются некоторые противопоказания перед ее употреблением. Все дело в том, что она зачастую готовится довольно таки острой. Таким образом морковь по-корейски противопоказана беременным женщинам и во время лактации. Также не следует есть это блюдо при гастрите, поскольку оно будет раздражать слизистую желудка. 

Ранее мы писали про чудо-напиток, благодаря которому монахи живут 120 лет — два простых ингредиента. 

Также мы писали о том, чем полезен булгур и как правильно его готовить. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме