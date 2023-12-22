Морковка по-корейски полезнее обычной моркови

Узнайте чем полезна морковь по-корейски — кому нельзя ее есть
Многие люди любят морковь по-корейски за ее вкус. Но догадывались вы, что она не только вкусна, но еще и полезная. Все дело в том, что такой салат готовится с растительным маслом и специями, которые раскрывают ее полезные свойства.
Об этом рассказали Новини.LIVE.
Морковь по-корейски походит от корейского блюда кимчи, для приготовления которого требовалась капуста по пекински, которой тогда еще не было в продаже. Тогда было предложено использовать морковь.
У моркови по-корейски не только потрясающий вкус, она также содержит множество полезных веществ. Поскольку она не подвергается термической обработке сохраняются все витамины.
Польза моркови по-корейски
Данное блюдо сохраняет все полезные свойства. Сохраняется множество витаминов и минеральных веществ, но это не единственное ее положительное качество. Морковь по-корейски нормализует работу кишечника, ускоряет метаболизм и повышаем аппетит. Идеально подойдет для тех, кто страдает запорами.
Также морковь по-корейски очень полезна для зрения. Морковь содержит каротин, который улучшает зрение. Показана для употребления работникам офисов, которые много времени проводят за компьютером.
Также морковь предупреждает возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Помогает избежать сезонной простуды. Также морковь полезна для зубов и благотворно влияет на цвет кожи.
Отличный помощник при похудении
Для тех, кто придерживается здорового питания или желает снизить свой вес, морковь по-корейски незаменима. Ее калорийность очень низкая, при этом очень высокий уровень клетчатки. Кроме этого блюдо обладает мочегонными и желчегонными действиями. Хороший антисептик, который помогает при борьбе с различными вирусами. Также морковь способна наладить обмен веществ.
Кому нельзя есть морковь по-корейски
Несмотря на то, что морковь по-корейски очень полезна, все же имеются некоторые противопоказания перед ее употреблением. Все дело в том, что она зачастую готовится довольно таки острой. Таким образом морковь по-корейски противопоказана беременным женщинам и во время лактации. Также не следует есть это блюдо при гастрите, поскольку оно будет раздражать слизистую желудка.
Ранее мы писали про чудо-напиток, благодаря которому монахи живут 120 лет — два простых ингредиента.
Также мы писали о том, чем полезен булгур и как правильно его готовить.
Читайте Новини.LIVE!