Морковка по-корейски полезнее обычной моркови

Морковь по-корейски. Фото: Freepik

Многие люди любят морковь по-корейски за ее вкус. Но догадывались вы, что она не только вкусна, но еще и полезная. Все дело в том, что такой салат готовится с растительным маслом и специями, которые раскрывают ее полезные свойства.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Морковь по-корейски походит от корейского блюда кимчи, для приготовления которого требовалась капуста по пекински, которой тогда еще не было в продаже. Тогда было предложено использовать морковь.

Морковь по-корейски. Фото: Freepik

У моркови по-корейски не только потрясающий вкус, она также содержит множество полезных веществ. Поскольку она не подвергается термической обработке сохраняются все витамины.

Польза моркови по-корейски

Данное блюдо сохраняет все полезные свойства. Сохраняется множество витаминов и минеральных веществ, но это не единственное ее положительное качество. Морковь по-корейски нормализует работу кишечника, ускоряет метаболизм и повышаем аппетит. Идеально подойдет для тех, кто страдает запорами.

Морковь по-корейски. Фото: Freepik

Также морковь по-корейски очень полезна для зрения. Морковь содержит каротин, который улучшает зрение. Показана для употребления работникам офисов, которые много времени проводят за компьютером.

Также морковь предупреждает возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Помогает избежать сезонной простуды. Также морковь полезна для зубов и благотворно влияет на цвет кожи.

Отличный помощник при похудении

Для тех, кто придерживается здорового питания или желает снизить свой вес, морковь по-корейски незаменима. Ее калорийность очень низкая, при этом очень высокий уровень клетчатки. Кроме этого блюдо обладает мочегонными и желчегонными действиями. Хороший антисептик, который помогает при борьбе с различными вирусами. Также морковь способна наладить обмен веществ.

Кому нельзя есть морковь по-корейски

Несмотря на то, что морковь по-корейски очень полезна, все же имеются некоторые противопоказания перед ее употреблением. Все дело в том, что она зачастую готовится довольно таки острой. Таким образом морковь по-корейски противопоказана беременным женщинам и во время лактации. Также не следует есть это блюдо при гастрите, поскольку оно будет раздражать слизистую желудка.

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